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老挝人革党中央总书记、国家主席通伦高度评价中老铁路

2022年02月11日08:30 | 来源：新华网
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2月7日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦（左二）乘坐中老铁路“澜沧号”动车组。新华社发（李欢摄）

　　新华社万象2月10日电（记者章建华）老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦及政府代表团7日和9日两次添乘中老铁路“澜沧号”动车组，听取中老铁路工作汇报，高度评价中老铁路开通以来各项工作取得的成绩。

2月7日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦（右）乘坐中老铁路“澜沧号”动车组。新华社发（李欢摄）

　　7日，通伦乘坐动车从首都万象前往磨丁，9日他又乘车从琅勃拉邦返回万象。在万象站，通伦参观了车站内部装饰和设施布局。乘车后，通伦前往动车司机室参观，听取沿线客货运站开站和外部安全情况汇报，并就铁路安保事项作出指示。通伦非常满意乘坐“澜沧号”动车的感受，高度评价乘坐动车的舒适、平稳和安全，充分肯定中老铁路开通两个月以来运营工作取得的积极成果。

2月7日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦（前排左三）视察中老铁路万象站。新华社发（李欢摄）

　　通伦表示，中老铁路的开通意味着两国人民交往更加便捷。自从有了中老铁路，老挝百姓感到非常自豪，希望老挝人民都能坐上火车，真正体会到共建“一带一路”倡议的重要意义。他还引用老挝俗语说“有路，就有发展机会”，充分肯定中老铁路对促进老挝发展的重要作用。

2月7日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦（左四）视察中老铁路万象站候车大厅。新华社发（李欢摄）

　　截至2月5日，中老铁路老挝段共开行客运列车116对，发送旅客108770人次，平均每天发送旅客1699人次，最高日发送旅客2804人次；开行货物列车124.5对，累计货物发送量133191吨，平均每天发送2081吨。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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