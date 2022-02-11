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利比亚国民代表大会选举巴沙加为新总理

2022年02月11日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社突尼斯2月10日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚国民代表大会10日一致投票选举法西·巴沙加为新总理，接替现任民族团结政府总理阿卜杜勒·哈米德·德贝巴。

　　国民代表大会发言人阿卜杜拉·布莱希格当天在议会官网上发布了这一消息。

　　德贝巴本月8日曾表示，民族团结政府将继续执政至国家举行新的选举，政府权力只移交给新的民选政府。此间分析人士认为，利比亚国民代表大会自行选出总理，可能加剧当前政治危机。

　　巴沙加出生于利比亚第三大城市米苏拉塔，于2018年10月至2021年3月担任利比亚前民族团结政府内政部长。

　　国民代表大会主席阿吉拉·萨利赫·伊萨上月18日说，民族团结政府已经“到期”，需要重新组建新政府。

　　卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府和支持它的武装力量控制该国西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和南部大部分地区。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行议会和总统选举。

　　去年10月和12月，利比亚国民代表大会和利比亚国家高级选举委员会先后宣布将议会选举和总统选举推迟至2022年1月举行。由于各种因素，利比亚议会和总统选举今年1月份仍未能举行，被无限期推迟。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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