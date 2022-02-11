新华社莫斯科2月10日电（记者华迪）俄罗斯总统普京10日在莫斯科与到访的哈萨克斯坦总统托卡耶夫举行会谈，双方就进一步发展双边关系以及国际热点问题等进行了讨论。

据俄总统网站消息，在谈到哈萨克斯坦1月份发生的骚乱时，普京表示，依靠托卡耶夫的坚定立场以及俄罗斯和集体安全条约组织所有成员国的坚定支持，哈萨克斯坦得以在最短时间内控制局势，恢复法律和秩序，重回和平与安宁。哈人民也表现出对国家领导层解决问题时所采取行动的支持。

在谈到双边关系时，普京表示，俄罗斯和哈萨克斯坦是重要的经济伙伴，尽管受新冠疫情影响，两国贸易额仍稳定增长。今年俄哈将迎来建交30周年，相信两国间的协作将进一步扩大。

双方还就进一步加强两国军事和军事技术合作进行了讨论。普京表示，俄方将继续在培养军事专家方面为哈方提供协助。

在会谈后举行的联合记者会上，普京表示，俄罗斯与美国和其他西方国家的安全保障谈判仍在以公开和闭门形式进行，俄方正在准备对北约和美国作出回应。托卡耶夫说，哈萨克斯坦支持俄罗斯关于欧亚地区安全不可分割的观点，俄罗斯在确保地区稳定方面发挥着极其重要的作用。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。

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