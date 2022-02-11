新华社日内瓦2月10日电（记者刘曲）世界卫生组织10日公布的数据显示，全球累计新冠确诊病例已超4亿例，死亡病例超577万例。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间10日17时13分（北京时间11日零时13分），全球确诊病例较前一日增加2332592例，达402044502例；死亡病例增加12005例，达5770023例。

其中，美国是累计确诊和死亡病例最多的国家，确诊病例超过7644万例，死亡病例超过90.2万例，分别占全球总数的19%和15.6%。

累计确诊超过1000万例的国家还有印度、巴西、法国、英国、俄罗斯、土耳其、意大利、德国、西班牙等。其中印度和巴西累计确诊病例分别超过4247万例和2677万例，死亡病例分别超过50.6万例和63.3万例。美国、印度、巴西三国累计确诊病例占全球总数的36.2%以上，累计死亡病例占全球总数的近35.4%。

按世卫组织区域划分，欧洲区和美洲区迄今报告确诊病例分别为160298261例和141406978例，死亡病例分别为1804729例和2552218例。这两个区域累计确诊和死亡病例占全球总数的比例均超过75%。

全球新冠确诊和死亡病例仍持续增长，一些国家却已经或正在考虑取消防疫限制措施。对此，世卫组织强调，新冠大流行远未结束，目前并不是一下子取消所有限制措施的时机。由于变异新冠病毒奥密克戎毒株在全球仍然活跃，有关国家应采取稳步、缓慢的方式逐渐“解封”。

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