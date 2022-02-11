■ 受访专家：中国社会科学院农村发展研究所研究员 李国祥

2021年12月30日，黄河小浪底北岸灌区工程河南孟州西冶段施工现场，工人们冒着严寒加紧施工，进行围堰拆除和衬砌施工作业。小浪底北岸灌区工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一，对构建黄河北岸清水走廊，改善区域生态环境，增加粮食生产能力具有重要意义。

白水平摄（人民视觉）

据美国《世界谷物》杂志报道，中国在全球粮食安全方面发挥着关键作用。所有国家都发誓要把确保国内粮食安全作为首要任务，但是近年来没有哪个国家比中国更加致力于实现这一目标。

报道称，中国人口占世界总人口不到20%，却拥有世界一半以上的玉米、大米和小麦。

2021年全国粮食总产量13657亿斤，比上年增加267亿斤，增长2.0%，连续7年保持在1.3万亿斤以上，产量创历史新高。2021年中国粮食大丰收来之不易。首先，新冠肺炎疫情在中国多地发生，对种植工作造成影响；其次，粮食生产面临化肥等农业生产资料价格上涨的不利因素；另外，部分地区出现极端灾害天气导致减产。但中国地大物博，一个地方减产不影响总体粮食产量持续增加。

中国的粮食进口也处于历史高位。2021年中国进口粮食16453.9万吨，同比增长18.1%，玉米、大豆、小麦等进口较多。值得一提的是，玉米等粮食品种国际价格的上涨，并不是由于中国进口量的增加，而是因为出口国家减产，导致国际市场供给减少。

粮食安全对于中国这个人口大国而言，关系重大。现在中国的粮食安全保障水平很高，粮食供给总量充足，库存水平较高。但中国粮食生产的结构性矛盾仍然存在，突出表现为大豆、玉米等杂粮缺口较大，而稻谷出现了阶段性过剩的情况。

为了保障粮食安全，中国多措并举：第一，实施党政同责政策，强化地方政府的责任，各地粮食的播种面积总体实现稳中有增；第二，大力培育推广优良品种，达到粮食产量的增长；第三，在极端灾害天气发生后，采取补种、田间管理等补救措施，减少灾害造成的损失；最后，提高最低收购价格，并扩大农业政策性保险覆盖范围和力度，进而提升农民生产积极性。

中国把自身的粮食安全问题解决好，就是对全球粮食安全的贡献。和美国将粮食援助作为政治外交手段不同，中国与世界粮食计划署等国际组织合作，积极参与全球粮食安全治理，推动构建人类命运共同体。2021年，国际粮食减损大会在山东省济南市召开，有利于凝聚国际社会在粮食减损方面的共识，构建全球共同节粮减损的良好氛围，增强疫情下世界粮食安全韧性，推动形成长效合作机制，扩大全球农业合作。

除了保障中国14亿人的饭碗，中国还积极承担大国义务，向全球低收入国家和粮食危机比较严重的国家提供粮食援助，帮助他们解决粮食安全问题，缓解粮食危机。同时开展技术合作，派遣科技人员到发展中国家，推广中国的杂交稻等农业技术和先进机械，帮助发展中国家提高粮食产量。

当前，中国的粮食安全仍面临许多挑战。受新冠肺炎疫情影响，国际市场上粮食供应链不稳定，对粮食进口的影响不可忽视。从国内生产的角度看，中国资源有限，对于耕地的保护建设仍需提高；农业科技水平也有待提高，当今生物技术突飞猛进，中国面临着激烈的国际竞争，部分农业机械有待升级。另外，农民的利益问题难以解决，农民收入过低，大量农村劳动力流向城市，导致农村无人种粮。

面对国际粮食市场的波动，中国应积极参与全球粮食安全治理，通过国际合作来增强供应链的稳定性。对内，首先要保护和建设耕地，稳定粮食的种植面积；其次，要调整粮食产业结构，扩大大豆油料的种植面积。同时，使用无人机等智能设备，提高农机装备水平，推动农业机械化、智能化，可以有效解决劳动力减少的问题。通过以上措施，在保障本国粮食安全的同时，为世界做出示范。

（徐子雯采访整理）

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