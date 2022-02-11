彭 敏

从傍晚至午夜，在墨西哥城市中心的加里波第广场漫步，如同参加一场盛大的嘉年华。墨西哥民间乐手们头戴阔边帽、身着绣花夹克和带铆钉的裤子，或提着吉他、小号、小提琴，或携带用来弹奏低音的特大号胖吉他，穿梭于广场淡色调的建筑之间，在繁忙的人行道和咖啡馆吟唱着充满激情的传统旋律……这些演奏者被称为玛利亚奇乐队。广场上，玛利亚奇乐队与美味的龙舌兰酒、地道的当地美食共同组成极具墨西哥风情的文化空间，让人流连忘返。

玛利亚奇是墨西哥一种独特的民间音乐形式，以浪漫的歌谣、乐队的协奏著称，被认为是起源最早、最具代表性的墨西哥音乐艺术流派。与墨西哥大多数传统音乐一样，玛利亚奇是当地土著音乐与欧洲、非洲音乐相互交融的结晶。曲目可以是来自墨西哥不同地区的乡村歌曲，也可以是经过改编的小步舞曲、华尔兹、波尔卡舞曲等，风格多元、主题不一，但大都以欢快、高亢、奔放的形式演奏出来。

正式的玛利亚奇乐队通常至少由3名小提琴手、2名小号手、1名墨西哥吉他手、1名比维拉琴手与1名低音吉他琴手组成，日常演出时的小型走唱乐队也可能只有3到4人。乐手们通常一身骑士打扮，这种服饰被统称为“查罗服”，灵感来自农民穿着的带有西班牙风格的服饰：皮夹克，阔边帽，带银色纽扣或铆钉的裤子，黑色、红色、乳白色的领巾，连靴子上都逼真地配着马刺。

如同糖浆与松饼，玛利亚奇是墨西哥人生活中的伴侣。起初，玛利亚奇只是在民间传播的乡村音乐，在长达数百年的时间里，墨西哥乡村音乐家一直在家庭聚会、宗教庆典和社区节日活动中演奏玛利亚奇。伴随拉美独立战争的浪潮，玛利亚奇作为最具民族特色的墨西哥民间音乐被推到历史舞台前沿，奠定了它在墨西哥文化中的重要地位。1934年，墨西哥总统候选人拉萨罗·卡德纳斯特地邀请一支玛利亚奇乐队到首都为自己的竞选助威，他当选后更大力推广玛利亚奇等民间艺术，令其风靡墨西哥。当时，几乎人人都曾跟随一群穿着查罗服装的绅士的歌声，在吉他、小提琴和小号的伴奏下，高唱关于爱情、生活和革命的歌谣。

2011年，联合国教科文组织宣布将“墨西哥玛利亚奇乐队、弦乐、歌曲和小号”列入人类非物质文化遗产代表作名录，认为它不仅是一种传统音乐，更是墨西哥文化的基本元素，用西班牙语和不同的土著语言传递了尊重当地自然遗产和历史文化的观念。每年的1月12日被联合国教科文组织定为“国际玛利亚奇音乐日”。这一天，墨西哥各个城市的广场上到处都是玛利亚奇乐队，演奏着各种流行和传统音乐。

“它是墨西哥人日常生活的一部分，它是活的。”墨西哥全国传统玛利亚奇大会负责人伊格纳西欧·阿罗约表示，申请非遗成功后，墨西哥通过了一项由传承人、音乐家、政府、学术机构和社会组织等共同参与的国家保护计划，增强对玛利亚奇乐队及音乐的保护与传承。

长期以来，玛利亚奇音乐大多由家族中的长辈教给晚辈，或通过孩子们在家庭、社区、节日活动中的耳濡目染传承下去。为此，墨西哥制定了“音乐发展促进计划”，在墨西哥多州创建学校和墨西哥玛利亚奇乐队工作坊，开展专业培训课程，进行曲目和风格的研讨与交流。“我们的教师在音乐方面资历深厚，有许多演奏了50多年的大师加入教学队伍，更有利于对年轻一代的玛利亚奇乐手展开专业和系统的培训。”墨西哥第一所玛利亚奇音乐学校欧林·尤里兹特利学校校长瓦内萨·贝拉斯科说。

此外，墨西哥成立了全国玛利亚奇乐队保护委员会，每年举办一次为期一周的墨西哥全国传统玛利亚奇大会，为墨西哥和世界各地的玛利亚奇乐队提供邂逅和交流的机会，共同带来一场传播玛利亚奇乐队文化的舞台表演。大会期间还举办一系列国际学术座谈会，展示不同国家的研究人员对玛利亚奇乐队文化的最新研究成果，同时在世界不同地区组织玛利亚奇乐队的比赛和演出活动。

如今，玛利亚奇音乐成功跨越国界，在北京奥运会、伦敦奥运会、巴西世界杯等国际盛事上，热情澎湃的玛利亚奇音乐让世界各地越来越多的人感受到它的魅力。墨西哥音乐学院院长路易斯·曼努埃尔·佩尼亚说：“墨西哥玛利亚奇音乐传递了很多美好的力量，它是勇敢的，它是有爱的，它是激情的，它是一种有趣和大胆的精神，它让我们感到自豪，它给我们身份认同和归属感。它是触及每个墨西哥人内心深处的音乐。”

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)