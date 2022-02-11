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商务部新闻发言人——

希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施

2022年02月11日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月10日电  （记者王雨萧、于佳欣）商务部新闻发言人高峰10日说，希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施，为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件。

　　在商务部当天举行的网上新闻发布会上，高峰表示，中美第一阶段经贸协议有利于中美两国，有利于整个世界。协议生效以来，中方努力克服疫情冲击、全球经济衰退、供应链受阻等带来的多重不利影响，推动双方共同落实。他还表示，目前，双方经贸团队保持正常沟通。

　　发布会上，高峰还说，中国加入世贸组织以来，认真履行加入承诺，遵守世贸组织补贴和反补贴措施协定的各项义务，全面取消了协定下的禁止性补贴。对于世贸组织规则允许使用的其他补贴，中方的补贴水平和方式均符合世贸规则。

　　“有一种观点认为，中国经济取得的成功，主要靠政府干预。我们反对这样的看法。”高峰说，过去40多年的事实表明，中国经济的成功，是改革开放政策的成功，也是发挥市场机制作用和发挥政府作用有效结合的成功。中国的改革开放不仅促进了中国经济发展，也为世界经济繁荣作出重要贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月11日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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