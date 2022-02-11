本报记者 王骁波

“为保证冬奥会这样的重大国际赛事安全、顺利举办，中方投入了巨大的人力、物力和精力。”近日，墨西哥驻华大使施雅德在接受本报记者采访时表示。

施雅德说，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，中方疫情防控政策措施行之有效。“北京冬奥会是世界瞩目的焦点，也是一次展示科技创新成果的重要机遇。无论是从科技助力防疫、资源利用更加高效可持续，还是从运动员的后勤保障机制创新，我们都切身体会到科技对赛事举办的重要性。”

施雅德此前参加了外国驻华使节奥运情况介绍会，参观了“鸟巢”“冰立方”以及国家速滑馆“冰丝带”等冬奥会场馆。“首钢园区令我印象深刻。经过规划和改造，工业遗址上诞生了新的冰雪运动场馆，不仅为冬奥会提供高标准的比赛场地，还将成为日后市民休闲娱乐的场所。”施雅德说。

墨西哥运动员连续参加多届冬奥会。“我们期望看到墨西哥国旗在北京的奥林匹克赛场上升起。”施雅德说，本届冬奥会受到墨西哥民众高度关注。他表示，墨西哥参加了2010年上海世博会，以主宾国身份参加了2018年举办的首届中国国际进口博览会等，见证了中国在大型活动领域出色的组织协调能力和中国人民的热情好客。

施雅德表示，墨西哥政府始终致力于促进与中国进行更加密切的体育合作。北京冬奥会将成为双方加强体育合作的良好契机，两国可以通过体育交流探索建立信息、科技和专家交流机制。“今年2月14日将迎来墨中建交50周年纪念日，墨西哥驻华大使馆将举办一系列活动，促进双边体育交流，让中国人民了解墨西哥传统骑术和自由式摔跤等特色运动，以及墨西哥具有国际竞争力的体育项目。”

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 03 版）

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