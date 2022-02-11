人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中智贸易驶入快车道

本报记者  毕梦瀛
2022年02月11日05:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，一批批智利车厘子经海运陆续运抵中国。虽然漂洋过海耗时20余天，但由于全程冷链保鲜，车厘子果柄绿、果实红，新鲜香甜，受到中国消费者欢迎。

　　一般在每年11、12月到次年3月期间上市的智利车厘子，供应期正好对应中国国内水果相对稀缺的冬季市场，也恰逢元旦、春节等节假日，因而销路很好。据智利水果出口商协会统计，2020年至2021年产季，智利共出口35.2万吨车厘子，同比增长54%，其中91%出口至中国市场。受疫情影响，国际航空货运物流不畅，目前，智利车厘子大多经海运运输。海运的车厘子量大且成本更低，售价也更便宜。

　　智利对出口中国的车厘子制定了新标准。自2021年12月起，出口中国的单果最小尺寸将在24毫米以上。智利农业部部长温杜拉加表示，以车厘子等为代表的水果种植业，是拉动智利经济增长的重要引擎。疫情防控期间，智利有关部门和行业加强卫生检疫等各方面措施，确保向中国市场提供高质量车厘子。

　　车厘子是中智经贸合作日益深入的缩影。智利是第一个同中国签署双边自贸协定并率先实现自贸协定升级的拉美国家。2021年10月，中国与智利海关“经认证的经营者”（AEO）互认安排正式实施，这是中国在南美地区首个实施的海关AEO互认安排。去年12月，两国签署关于智利冷冻水果输华检验检疫要求的议定书，明确规定了樱桃、苹果、蓝莓等17种智利特色冷冻水果检疫标准，标志着智利输华水果将从鲜食水果扩大到冷冻水果，进一步推动双方农产品贸易发展。

　　尽管疫情对全球经济和贸易造成巨大冲击，中智双边贸易继续保持增长势头。智利官方数据显示，2021年，中国仍是智利第一大出口市场，约38.3%的智利出口产品运往中国。除了水果、葡萄酒热度不减，智利对中国肉类等出口增长也很明显。同时，中国仍是智利第一大进口来源国，智利自中国进口额约占其进口总额的29.5%。

　　智利驻华大使路易斯·施密特表示，近年来，智中经贸合作快速发展，2020年双边贸易额达438亿美元，同比增长12%。两国贸易平等互利，将为促进双方经济发展和民生改善带来更多实实在在的好处。

　　（本报里约热内卢2月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年02月11日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部