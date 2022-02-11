本报记者 毕梦瀛

近日，一批批智利车厘子经海运陆续运抵中国。虽然漂洋过海耗时20余天，但由于全程冷链保鲜，车厘子果柄绿、果实红，新鲜香甜，受到中国消费者欢迎。

一般在每年11、12月到次年3月期间上市的智利车厘子，供应期正好对应中国国内水果相对稀缺的冬季市场，也恰逢元旦、春节等节假日，因而销路很好。据智利水果出口商协会统计，2020年至2021年产季，智利共出口35.2万吨车厘子，同比增长54%，其中91%出口至中国市场。受疫情影响，国际航空货运物流不畅，目前，智利车厘子大多经海运运输。海运的车厘子量大且成本更低，售价也更便宜。

智利对出口中国的车厘子制定了新标准。自2021年12月起，出口中国的单果最小尺寸将在24毫米以上。智利农业部部长温杜拉加表示，以车厘子等为代表的水果种植业，是拉动智利经济增长的重要引擎。疫情防控期间，智利有关部门和行业加强卫生检疫等各方面措施，确保向中国市场提供高质量车厘子。

车厘子是中智经贸合作日益深入的缩影。智利是第一个同中国签署双边自贸协定并率先实现自贸协定升级的拉美国家。2021年10月，中国与智利海关“经认证的经营者”（AEO）互认安排正式实施，这是中国在南美地区首个实施的海关AEO互认安排。去年12月，两国签署关于智利冷冻水果输华检验检疫要求的议定书，明确规定了樱桃、苹果、蓝莓等17种智利特色冷冻水果检疫标准，标志着智利输华水果将从鲜食水果扩大到冷冻水果，进一步推动双方农产品贸易发展。

尽管疫情对全球经济和贸易造成巨大冲击，中智双边贸易继续保持增长势头。智利官方数据显示，2021年，中国仍是智利第一大出口市场，约38.3%的智利出口产品运往中国。除了水果、葡萄酒热度不减，智利对中国肉类等出口增长也很明显。同时，中国仍是智利第一大进口来源国，智利自中国进口额约占其进口总额的29.5%。

智利驻华大使路易斯·施密特表示，近年来，智中经贸合作快速发展，2020年双边贸易额达438亿美元，同比增长12%。两国贸易平等互利，将为促进双方经济发展和民生改善带来更多实实在在的好处。

（本报里约热内卢2月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)