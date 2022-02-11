王文天

柬埔寨是一个没有冬季的国度，但这个缺少冰雪运动基础的国家，对北京冬奥会表达了衷心的祝福。继2008年出席北京奥运会开幕式之后，西哈莫尼国王应邀出席北京冬奥会开幕式，见证了北京成为全球首个“双奥之城”的历史性时刻。柬埔寨奥委会秘书长沃忠南表示，柬埔寨百分之百支持北京办好冬奥会，坚信北京冬奥会将取得圆满成功。

中柬友好厚植于两国绵延千年的真挚情谊。元朝时，温州人周达观经海路到访今位于柬埔寨地区的古国真腊，所著《真腊风土记》成为现存同时代对真腊的唯一记录。如今，很多柬埔寨朋友都会向我谈起他们同中国千丝万缕的联系。历史文化的天然亲近感，成为两国人民深厚友谊的重要基础。

中柬友好升华于老一辈领导人的精心培育。1955年，西哈努克太皇在万隆会议期间同周恩来总理首次会面，1956年首次访华，从此同中国结下了不解之缘。20世纪70至80年代，他两次在华长期逗留，将中国视作第二故乡。

中柬友好事业在构建中柬命运共同体的新时代不断向前推进。两国领导人像走亲戚一样常来常往。习近平主席2016年对柬埔寨进行国事访问。2020年11月，习近平主席为莫尼列太后颁授中华人民共和国“友谊勋章”。西哈莫尼国王近年多次访华，先后到访陕西延安、上海、浙江嘉兴，参访梁家河村村史馆、知青旧居、中共一大会址、南湖红船等。

新冠肺炎疫情发生以来，中柬全面战略合作伙伴关系进一步深化，双方打造中柬命运共同体的行动坚定有力。在中国疫情防控的关键时刻，西哈莫尼国王和莫尼列太后为中国抗疫慷慨解囊，洪森首相专程访华，体现了牢不可破的中柬友谊，诠释了患难与共这一中柬命运共同体的核心要义。中方全力支援柬埔寨抗疫，已交付近3700万剂疫苗，超过柬获得疫苗总数的九成，帮助柬埔寨建立起免疫屏障，为推动经济社会复苏发挥重要作用。中医药在柬埔寨广泛使用，成为公认的抗疫验方。中国疫苗、中医药同柬埔寨政府高效有力的抗疫工作相辅相成，为全球抗疫合作树立了典范。

中国人民常常把柬埔寨称作“柬钢”“铁杆朋友”，我们在柬埔寨同当地朋友也以兄弟相称。相互尊重、真诚友好是中柬友谊的底色。西哈努克太皇创作的《怀念中国》歌词中这样写道：“你是一个大国，毫不自私傲慢，待人谦逊有礼，不论大小，平等相待……柬埔寨人民是你永恒的朋友！”

新年伊始，《区域全面经济伙伴关系协定》和中柬自贸协定双双生效，考斯玛中柬友谊医院也将在今年正式移交柬方并启用，中方援建的柬埔寨第一条高速公路金港高速将建成通车，柬埔寨将迎来中医抗疫医疗队并建设中国疫苗灌装厂，更多柬埔寨优质农产品将摆上中国家庭的餐桌……中柬合作正处于全天候、不间断的耕种季、收获季。展望未来，中柬友谊必将焕发新的生机活力，为两国人民带来更多福祉。

（作者为中国驻柬埔寨大使）

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 03 版）

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