本报记者 曲 颂

“中国共产党的成立和发展给亚洲乃至世界的政治格局带来巨变。”蒙古人民党总书记阿玛尔巴伊斯格楞日前接受本报记者采访时表示，中国共产党领导中国人民抵御外来侵略、反抗压迫和剥削，坚定捍卫民族独立，坚决维护民族利益。中国共产党坚持在发展中保障和改善民生，中国在全球经济中的重要性日益凸显，已经成为全球政治、经济、科技等领域的重要参与者。

阿玛尔巴伊斯格楞长期关注中国发展。他说，中国特色社会主义理论和实践深刻改变了中国，也深刻影响了世界。中国共产党领导中国人民坚定不移走自己的路。中国取得的发展成就也很好地证明，各国如能实施符合自身实际的理念和发展政策，将带来更多成果。

阿玛尔巴伊斯格楞认为，执政党的建设对国家发展具有重要意义，政治家的纪律、责任、优良作风对国家和社会产生良好示范效应。中国共产党重视推进党的执政能力建设和先进性建设，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量。“中国共产党敢于直面问题，勇于自我革命，具有极强的自我修复能力，在锻造中发展壮大，不断成熟、不断强大。”

阿玛尔巴伊斯格楞说，共建“一带一路”促进沿线国家和地区经济社会发展，为各方共同发展提供机遇。“中国是推动全球发展的重要力量，为许多国家，特别是发展中国家的基础设施和技术体系构建等提供了重要支持。蒙古国和中国是山水相连的友好邻邦。中国的经济发展繁荣为蒙古国经济社会发展以及民众脱贫提供重要助力。”

“作为蒙古人民党总书记，我有幸能够参与同中国共产党深化关系、拓展交流的各种活动。”2017年，阿玛尔巴伊斯格楞出席了由中共中央对外联络部主办的中国共产党与世界政党高层对话会。“对话会为世界各国政党交流思想和经验提供了重要平台。面对复杂多变的国际局势及各自面临的重要课题，世界各国政党非常有必要经常加强交流。”2018年，阿玛尔巴伊斯格楞参加了在深圳举办的首届上海合作组织政党论坛。论坛期间，蒙古人民党同中国共产党签署了两党交流合作备忘录，这是两党历史上首次签署合作文件。

2021年，蒙古人民党和中国共产党都隆重庆祝了建党100周年。阿玛尔巴伊斯格楞认为，在和平、发展等问题上，各国政党应当加强团结合作，发挥更大作用。中国共产党坚定维护和践行真正的多边主义，为维护世界和平稳定、促进共同发展不断作出新贡献。他坚信，中国共产党的事业必将越来越繁荣，取得更大成就。

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 03 版）

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