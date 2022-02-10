新华社北京2月9日电 （记者许可）外交部发言人赵立坚9日表示，美国所谓的“民主人设”早已崩塌，却强迫他国接受美式“民主标准”，以民主价值观划线、拼凑小集团，这是对民主彻底的背叛。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务卿布林肯将赴澳大利亚出席第四次美日印澳“四边机制”外长会。美国国务院亚太事务助理国务卿康达在电话吹风会上称，“四边机制”外长会将讨论“中国对民主价值观和国际秩序构成的挑战”等。中方对此有何评论？

赵立坚强调，民主是全人类共同价值，不是少数国家自诩的专利。一国是否民主，只能由该国人民来评判。美国所谓的“民主人设”早已崩塌，却强迫他国接受美式“民主标准”，以民主价值观划线、拼凑小集团，这是对民主彻底的背叛。

“中国是地区秩序的福音。”赵立坚说，中国求和平、谋发展、促合作，推动构建平等、开放、包容，不针对第三国的亚太地区安全体系，反对构建各种封闭排他的小圈子、群中群，反对制造阵营对抗。

他说，中国同大多数国家一道，承认和拥护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是一国或几国单方面定义的所谓“以规则为基础的秩序”。

赵立坚强调，任何多边机制都应顺应和平与发展的时代潮流，有助于增进各国互信与合作。“希望美国等有关国家看清大势，放平心态，摒弃冷战思维，少给地区国家关系‘添油加醋’，多为地区和平、稳定与繁荣‘添砖加瓦’。”

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 03 版）

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