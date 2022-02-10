农 融

巴基斯坦虽然只有一名运动员参加北京冬奥会高山滑雪比赛，但在北京冬奥会开幕式上，巴基斯坦代表团赢得了现场观众的热烈欢呼。这让我想起在2008年北京奥运会开幕式上，当巴基斯坦代表团入场时，全场观众自发起立鼓掌。这充分体现了中巴之间的“铁杆”友谊。巴基斯坦总理伊姆兰·汗专程赴华出席北京冬奥会开幕式，祝贺中方成功举行叹为观止的北京冬奥会开幕式，强调巴中是全天候朋友，任何时候巴方都将同中方坚定站在一起。

伊姆兰·汗总理曾以队长身份带领巴基斯坦国家板球队夺得世界冠军，是巴基斯坦人民的骄傲。在赴华前接受中国媒体联合采访时，伊姆兰·汗总理表示，对现场观看北京冬奥会精彩比赛的期待不仅源自曾经作为体育工作者的运动热忱，更发端于巴中两国亲密无间的友好情谊。他指出，体育尤其是奥林匹克运动会，应该超越政治，凝聚起团结一致的力量。巴方愿同中方合作，加强两国体育领域合作，推动冰雪运动发展。

在两国共同努力下，中巴友谊与合作不断焕发新的生机活力，迈向新的高度。去年，巴基斯坦各界和中方一道，隆重庆祝中国共产党百年华诞和中巴建交70周年。巴方领导人盛赞中国共产党以人民为中心的执政理念，强调巴基斯坦的未来与中国紧密相连。中巴两国举办约140场建交70周年庆祝活动，涵盖政治、外交、经济、军事、文化等领域。巴基斯坦是中国对外疫苗援助和“春苗行动”最先落地的国家之一。中巴经济走廊进入高质量发展新阶段，两国产业、农业、能源、民生等领域合作持续取得新进展。巴方还专门成立新机构，统筹保障所有在巴中国人员和机构安全。

在伊姆兰·汗总理带领下，巴基斯坦政府提出国家转型战略，充分利用自身地缘经济优势，特别是参与共建“一带一路”带来的重要机遇，寻求一条繁荣可持续发展的新道路。在巴基斯坦国家发展、民族复兴的道路上，中国是最有力的合作伙伴。

中方坚定支持巴基斯坦探索符合自身国情的发展道路，坚定支持巴基斯坦早日战胜疫情，坚定推进中巴经济走廊建设，愿与巴方分享中国经济高质量发展新机遇，为巴基斯坦工业化、城市化、数字化进程作出新贡献。在国际和地区事务中，中方将继续同巴方一道践行真正的多边主义，促进国际公平正义，维护世界和地区和平稳定。

中巴两国领导人相约北京冬奥会，进一步擘画了中巴关系发展的美好蓝图。我们相信，在“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克新格言指引下，中巴两国和两国人民将继续满怀信心、共同努力，推进两国全天候战略合作伙伴关系，构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，一起向未来！

（作者为中国驻巴基斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)