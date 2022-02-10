克里斯蒂娜·比埃

大批科技成果助力北京冬奥会场馆等基础设施建设，凸显了本届冬奥会的科技感和智慧感

北京冬奥会是一场世界性的体育盛会。自2015年夏天北京冬奥会申办成功那天起，中国就一直在为筹办一届精彩的冬奥会而不懈努力。我看了许多有关北京冬奥会筹办和组织工作的报道，深感这是一场环保、创新、精彩的全球盛会。

北京冬奥会使用多个2008年北京夏季奥运会的场馆，这是奥林匹克精神的一种传承。北京冬奥会设置北京、延庆、张家口三大赛区，每个赛区各有一个冬奥村。将不同赛区无缝连接在一起的，是中国的科技力量——从北京到张家口，搭乘京张高铁最快只需约50分钟，北京冬奥列车大大缩短了抵达不同赛场的时间。奥运会是展示国家最新科技创新成就的窗口，大批科技成果助力北京冬奥会场馆等基础设施建设，凸显了本届冬奥会的科技感和智慧感。

“绿色办奥”理念贯穿北京冬奥会筹办和组织全过程。中国展现出创造力和强大实力，推动北京冬奥会实现碳中和，这十分符合国际奥委会改革路线图——《奥林匹克2020议程》中“可持续性”的要求。例如，北京冬奥会4个冰上场馆使用新型二氧化碳制冷剂，赛时所有场馆常规能源100%使用绿色电力等。北京冬奥会场馆造型美观，很好地与自然景观融合在一起，让运动员们在享受冰雪运动无穷魅力的同时，饱览赛场的绿色生态之美。

我还注意到，针对山区雪上项目的修建，相关项目建设者通过避让、迁地等措施来保护赛区的动植物，并同步开展生态修复，确保场地建设不会对周边环境造成破坏。北京冬奥会结束后，这些场馆不仅将继续举办高水平赛事，同时也将向公众开放，这种持久、反复利用让北京冬奥会的绿色可持续底色更加鲜明。北京冬奥会体现的可持续理念和技术，值得其他大型国际赛事借鉴。

法国拥有众多滑雪胜地，冰雪产业发达。在中国，冰雪运动正受到越来越多年轻人的喜爱，冰雪运动相关产品和服务供给市场广阔。以北京冬奥会为契机，法中两国将在冰雪项目开展更多合作，特别是在滑雪设备、山地旅游等领域。体育交流一直是法中两国人文交流的重要领域，2024年巴黎将举办夏季奥运会，相信两国将通过体育活动搭建更多友好交流的桥梁。

全球新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，北京冬奥会采取赛时闭环管理等有力有效的疫情防控措施，有利于保障各国代表团的安全。中国政府为北京冬奥会的顺利举行付出了巨大努力。

“更快、更高、更强——更团结”，奥林匹克新格言体现出疫情期间举办冬奥会的意义——通过体育促进全球团结。我衷心祝福北京冬奥会圆满成功，祝福所有参赛运动员们尽情享受比赛，取得好成绩。

（作者为法国智库席勒研究所研究员、法国《新团结报》主编）

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)