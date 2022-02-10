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“哥中文化交流日益深入”

本报记者  吴  杰
2022年02月10日04:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国农历新年期间，“欢乐春节”中国文化月活动在哥伦比亚举行。活动由中国文化和旅游部、中国驻哥伦比亚大使馆与哥伦比亚文化部、波哥大市政府等共同举办，一批中国特色文艺节目通过哥伦比亚多个主流传播平台进行云播出。

　　20多场中国民族歌舞晚会、杂技剧、木偶剧演出以及几十部系列微电影、动画片及美食、武术和旅游宣传片等精彩亮相：大型综合文艺演出《中哥友好——来自上海的问候》、《泱泱国风》交响音乐会、《苏州好风光》《华乐苏韵》民族音乐会、多媒体交响乐《良渚》、原创民族舞剧《一把酸枣》、杂技剧《鸿雁》……

　　云演出在哥伦比亚受到广泛关注。杂技剧《小桥流水人家》和《金箍棒》去年在哥演出时就曾引起轰动，今年应观众要求“返场”胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院空中剧场。数据显示，这两部剧连同民族歌舞《千年舞韵》线上累计已有720万人次观看。

　　谈起在大剧院空中剧场播出的中国扬州杖头木偶剧《白雪公主》，哥伦比亚前驻华大使佩佩·戈麦斯连连称赞：“中国艺术作品令人印象深刻，舞台表演和舞美艺术都体现出高水平，展现了中华传统文化的深厚底蕴。中方对世界经典童话的再创作也让人惊喜。”

　　“今年是哥伦比亚庆祝中国农历新年活动启动时间最早、内容最丰富、艺术形式最全面、参与机构最广泛的一年。”哥中友协主席普亚纳说，日益深入的哥中文化交流使“中国热”的氛围越来越浓厚，中国传统非遗艺术的创新发展令人赞叹。通过与哥国家电视台、哥著名大剧院等机构合作，中国文艺演出、电视剧、纪录片等得以更广泛传播，受到哥民众由衷喜爱，“哥中文化交流日益深入”。

　　（本报里约热内卢2月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年02月10日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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