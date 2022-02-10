本报记者 陈尚文

日前，韩国国会议长朴炳锡率团出席北京冬奥会开幕式。“通过此次中国之行，我充分感受到北京冬奥会是一届安全、绿色的奥运盛会。”他在北京接受本报记者专访时表示，“北京冬奥会向世界传递希望，为韩中两国加强各领域交流合作提供重要契机。”

朴炳锡表示，新冠肺炎疫情让世界经历了非常艰难的时刻，但也从另一个方面让各国人民真切感受到团结协作的重要意义。“在这样的背景下，全世界的冰雪运动选手齐聚北京，展开精彩角逐，结下深厚友谊。中方的疫情防控措施为安全办赛提供了保障。”

朴炳锡说，北京冬奥会开幕式倒计时场景呈现了“寒冷”与“温暖”的对照，春夏秋冬的四季变化令人印象深刻。“这让我联想到，冰下总有流水，春天终将到来。”在他看来，开幕式让世界上很多人得到慰藉，让运动员有机会尽情展示辛苦与付出换来的成果，这也是北京冬奥会举行的重要意义。

历史上首次100%使用绿电，冰上场馆大规模使用二氧化碳跨临界直接制冷系统，投入大量氢燃料电池车用于赛时交通运输保障……朴炳锡说，一系列绿色实践让他对习近平主席提出的“绿水青山就是金山银山”理念认识更加深刻。“北京冬奥会的绿色办奥理念，体现了中方对可持续发展的重视。”他表示，韩中两国未来可以在可再生能源领域进一步深化合作。

朴炳锡说，北京冬奥会设施中的高科技元素值得关注。他在参观主媒体中心后发现，这里有很多尖端技术的应用，“例如机器人大厨可以做饭、调酒、送餐”。

4年前，平昌冬奥会的举办带动了韩国冰雪运动的发展。北京成功申办冬奥会以来，带动了中国3.46亿人参与冰雪运动。朴炳锡认为，与夏季奥运会项目不同，冬季奥运会项目对基础设施、装备器材等有着较高要求。因此，冰雪运动的发展在很大程度上与民众生活水平等密切相关。他认为，随着中国经济的快速发展，民众生活质量不断提升，特别是得益于北京冬奥会的推动作用，中国将迎来“冰雪运动热”。通过强化冰雪运动、体育文化合作，相信北京冬奥会将为韩中两国增进各层面交流提供重要契机。

“今年是韩中两国建交30周年。作为友好近邻和重要战略合作伙伴，两国关系在过去30年间取得了巨大发展。”朴炳锡表示，三十而立，今年对两国关系具有特殊意义。双方将共同总结双边关系过去30年的发展历程，规划未来发展蓝图，不断加强在经济、人文、体育、抗疫等各领域合作。

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 03 版）

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