本报记者 周 輖 闫韫明 韩 硕 颜 欢

面对气候变化等给人类生存和发展带来的严峻挑战，绿色发展已成为各国共同关注的课题。在高质量共建“一带一路”过程中，中国始终注重将绿色发展理念贯穿其中，与各方携手建设更紧密的绿色发展伙伴关系。一系列绿色项目有效助力当地可持续发展，为推进全球环境治理、构建人与自然和谐共生的地球家园作出实实在在的贡献。

沙海中的“太阳能村”

埃及南部的阿斯旺省，气候炎热，阳光充足，全年日照超3000小时。阿斯旺沙漠中，埃及首个“太阳能村”、全球最大的光伏产业园之一——本班光伏产业园正有序运转，为埃及绿色能源发展提供新动能。

上午9时刚过，产业园电站内，现场运维经理赫夏姆·马吉德准时上线参加视频会议，与浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“浙江正泰”）团队就设备运维进行交流：光伏组件清洁要注意哪些事项？逆变器检修维护时遇到的困难该怎么解决？……这些问题很快得到解决，沟通顺畅而高效。

2020年1月，浙江正泰承建的165.5兆瓦本班光伏项目顺利移交埃方运营维护。此后，中方团队定期通过视频方式为埃方提供技术支持。“中企精益求精的施工建设、稳定持久的技术服务等，确保了项目平稳运行。”马吉德表示，中企在系统设计、设备研发组装等方面，为埃及光伏产业发展提供了宝贵经验。

“中国光伏技术处于全球领先行列，我们从项目合作中受益匪浅。”当地员工侯萨姆·侯赛因说，中国技术和产品质量过硬，具有较强竞争力，产业园内还有不少其他国家建设的项目，大部分都采用了中国制造的太阳能电池板、组件等。“项目投运后，还创造了上百个稳定就业岗位，在为埃及提供强大能源支持的同时，也有助于保护生态环境。”

“埃及政府一直在努力解决电力短缺问题，如今问题得到有效缓解。”埃及《金字塔报》网站刊文说，在共建“一带一路”框架下，埃中清洁能源合作取得丰硕成果，有效改善埃及能源结构，为埃及绿色发展和经济可持续增长提供重要保障。

风机吹来“清洁电”

大西洋东岸，一座座风电机组在南非北开普省德阿镇的广袤山地上巍然屹立。白色风机缓缓转动，将清洁电力送入30万户当地居民家中。这是由中国国家能源集团龙源南非公司承建并运营的德阿风电项目，也是南非已投产的规模最大的风电项目之一。

南非电力供给结构相对单一，火电占比超过90%。南非能源部提出，到2030年将水电之外的可再生能源发电占比提升至14.5%。近年来，众多中国企业来到南非，助力当地清洁能源开发。

2017年，德阿风电项目建成投运，每年为当地供应稳定的清洁电力约7.6亿千瓦时，相当于节约20多万吨标准煤，减排二氧化碳60多万吨。该项目是南非首个也是唯一一个在国际碳汇交易平台Verra成功注册的碳减排项目，取得环境和经济双重效益。德阿风电项目现场负责人范·特纳说，项目有效缓解了南非部分地区电力紧张和供电不稳定等状况。新冠肺炎疫情防控期间，风电场安全稳定运行，保证清洁电力供应，为当地经济社会正常运转作出重要贡献。

德阿风电项目建设运营不仅为当地创造就业机会，也通过实施相关培训计划等，为当地能源产业发展培养技术人才。2018年起，龙源南非公司每年投入400万兰特（约合166万元人民币）开展助学帮扶计划，资助北开普省40名优秀贫困学生，并接纳该计划学生到项目实习。当地项目技术员达思文说：“得益于中方团队的技术传授和指导，很多像我一样的南非员工，学习并掌握了风电行业的相关知识和经验，希望未来能为南非清洁能源产业发展贡献自身力量。”

“南中合作开展的德阿风电等新能源项目，符合南非降低对火电依赖、开发清洁能源的有关规划，正有效优化当地能源结构。”北开普省殷坦尼市经济发展部主任麦森加纳表示，期待未来双方在绿色能源领域开展更多合作，推动南非乃至非洲实现绿色发展。

重现洁净“母亲河”

塞尔维亚首都贝尔格莱德坐落于美丽的萨瓦河和多瑙河交汇处，三面环水，被称为“巴尔干之钥”。由于各种原因，贝尔格莱德缺少完整的污水处理系统，市内约1/3区域没有下水道。

2020年1月，中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中设集团”）与塞建设部签署贝尔格莱德中心区域城市污水处理和处置项目总承包合同，中方为贝尔格莱德中心区域提供一套完整的污水收集、处理和处置系统，日均污水处理量将达到44.8万立方米，年污水处理量可填满6.4万个标准游泳池，覆盖该市150万人口，处理后的污水完全满足欧盟标准。

塞尔维亚副总理米哈伊洛维奇表示，该项目对贝尔格莱德极其重要，将解决长期困扰市政府和居民的难题，提升当地居民生活质量。目前，中设集团已完成工程沿线长约17公里区域内的地质勘测、地形测量及现有建筑物调查、测量工作，设计团队也正加班加点工作，保障项目正常推进。

为找到最佳施工方案，中设集团在贝尔格莱德设定12处污水水质水量监测设施，对该市污水进行了长达一年半的监测及数据汇集、处理，制定最适合当地情况的污水和污泥处理方案，并确定采用盾构施工法，最大程度降低对居民生活的干扰。此外，中方团队还将贝尔格莱德市区抗洪和预防城市内涝等能力考虑在内，让项目的长远规划更加清晰。

在当地生活了数十年的市民巴毕奇说，多年来，“让母亲河不再受伤”是当地居民最大的期盼。“中国企业帮助我们提高污水净化能力，这不仅将改善我们的生活，更造福后代。”巴毕奇说，中国朋友在疫情防控期间坚守岗位，我们都非常感动。“相信通过这一项目，我们的城市将迎来更加清洁美好的未来。”

“萨瓦河和多瑙河都是欧洲重要的国际河流，该项目对于塞尔维亚和中东欧地区的水质改善和环境保护十分重要。”塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨表示，塞尔维亚的基础设施急需更新换代，中国在绿色发展方面具有丰富技术经验，将为中东欧国家绿色转型提供重要助力。

（本报开罗、约翰内斯堡、北京2月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)