本报记者 李志伟

美国财政部日前公布的数据显示，美国政府债务规模已突破30万亿美元大关。在美国通胀高企和美国联邦储备委员会准备开始加息的背景下，美国政府债务不可持续的风险增大。

数据显示，截至1月31日，美国未偿联邦政府债务余额中，公众持有的债务约23.5万亿美元，政府间债务约6.5万亿美元，而美国去年全年的国内生产总值约23万亿美元。美国媒体指出，联邦政府债务突破30万亿美元的时间较此前预期提前数年，部分原因是美国政府为应对新冠肺炎疫情出台了多轮财政纾困措施并依靠发债筹集资金。

自2020年以来，美国接连推出经济刺激计划，总额已达6万亿美元，超过历史上历次财政扩张的规模。2021年3月，美国总统拜登签署了1.9万亿美元的经济救助计划，当年11月又签署了总额约1万亿美元的基础设施投资法案。这些措施给经济带来了一定程度的刺激作用。然而，几轮经济刺激计划使得通胀率迅速攀升。美国劳工部今年1月12日发布的数据显示，去年12月美国消费者价格指数同比上涨7%，创1982年6月以来最大同比涨幅。特别是食品、汽油、住房等必需品价格大幅上涨，对低收入家庭的打击尤为沉重。高盛预计，到2022年晚些时候通胀才有可能降温。

通货膨胀与严重疫情相叠加，使得美国消费者信心指数大幅下降。密歇根大学的最新调查显示，今年1月，美国消费者信心指数降至10年以来第二低的水平。3/4的美国人认为，目前通货膨胀对美国来说是一个比就业更大的难题。同时，1/3的受访者表示，与一年前相比，他们的财务状况变差了。美国昆尼皮亚克大学的民调则显示，仅有34%的美国人赞同美国政府处理经济问题的方式。

高盛经济学家罗尼·沃克表示，随着财政支持的消退，以及新冠病毒持续蔓延造成的影响，美国经济增长可能在2022年突然放缓，“第一季度的增长可能会特别疲软”。美国有线电视新闻网称，2022年，美国经济复苏仍面临多重风险。许多经济学家认为，新冠肺炎疫情仍是美国经济最大的潜在干扰因素。

随着美联储计划今年开始多次加息，美国债务利息成本也将逐步上升。美国国会预算办公室警告，日益沉重的债务负担和更高的通胀率可能增加财政危机风险，削弱市场对美元的信心，并抬高私营企业在国际市场的融资成本。《华尔街日报》称，如何让加息力度不至于大到可能造成经济衰退和加大失业风险，将是美联储面临的重大挑战。如果美国开始削减其规模近9万亿美元的资产负债表，货币政策或将出现“急刹车”或“急转弯”，这将带来严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战。

（本报华盛顿2月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 17 版）

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