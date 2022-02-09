本报记者 姚明峰 周 輖 孙广勇 颜 欢

中国农历新年之际，中企建设者坚守在阿根廷“基塞”水电站大坝施工现场。

阿根廷“基塞”水电站项目部供图

新春佳节正是阖家团圆之时。在海外中企参与的很多项目上，有无数平凡英雄坚守岗位，为共建“一带一路”贡献力量。

“大伙坚守在荒原上，是因为肩负着使命”

9个月前，袁志雄告别家人，在疫情中“逆行”回到阿根廷“基塞”水电站项目部。“基塞”水电站是世界上最南端的水电站，也是阿根廷迄今为止最大的能源项目之一，建成后可为150万户家庭供电。项目地处巴塔哥尼亚荒漠中心，常年低温大风。

每天早上7时30分，袁志雄从营地赶往工地。“当地2月份的气候条件最好，正是大坝施工的黄金时期。”袁志雄说，看着水电站越来越有模样，他特有成就感。“大伙坚守在荒原上，是因为肩负着使命，要把水电站建设好。”

中阿双方团队合作顺畅又愉快。项目阿方负责人塞尔吉奥·维斯特弗里德说，中方伙伴不仅在工作上严谨专业，在防疫工作上也是一丝不苟，并细心安排员工接送，让大家都能安心上班。“尽管环境艰苦，但大家都很努力，劲儿往一处使。”

袁志雄说，营地今年严格实行封闭式管理。春节期间，大家见缝插针，贴春联、剪窗花、吃年夜饭、看春晚，营地里热热闹闹，当地员工也都乐在其中。

“让‘中国设计’和‘中国建造’得到更广泛认可，一切付出都值得”

夜幕降临，埃及首都开罗以东约50公里的新行政首都中央商务区内，办公区悬挂的红灯笼与工地上亮起的灯光交相辉映，忙碌穿梭的身影隐约可见。

去年12月，埃及政府各部门陆续将办公地点搬迁到新行政首都，开始为期半年的试运行。为保障运营顺利，项目承建方中国建筑股份有限公司埃及分公司的全体人员坚守岗位，在工地上度过农历虎年春节。

过去4年多，埃方设计师穆罕默德·优素福和这支“高效、热情、专业能力强”的队伍朝夕相伴。提起自己的中方伙伴，他赞不绝口：“仅用两个月，便交出了区域规划、业态分布、功能分布、面积表等设计，埃及住房部对此高度认可，紧接着就签署了项目合作协议、迅速开工。太赞了！”

项目设计总监袁浩参与海外项目建设15年了，他已经不再数这是第几个在外度过的春节了。2020年初，袁浩回国休假了一个多月，“这几乎是孩子出生以来我陪伴他时间最长的一次。”离家时，父子俩都哭了。但7岁的儿子十分理解，“他总是向小伙伴们夸耀说，他的爸爸在建设‘非洲第一高楼’，他为爸爸感到骄傲。”袁浩说着，播放了一段儿子发来的语音问候：“爸爸，等高楼建好了，你是不是就可以回家跟我们一起过年了？到时候一定要好好给我讲有趣的故事。”袁浩始终把这段话珍藏在手机里。家人的理解，是他这样的海外建设者坚守岗位最坚实的动力。

“我们有3800多名中国建设者一起在埃及新行政首都中央商务区迎来农历虎年春节，见证一栋栋高楼从沙漠中拔地而起。”袁浩说，作为成千上万坚守海外的工程建设者之一，能够为共建“一带一路”贡献力量，能够“让‘中国设计’和‘中国建造’得到更广泛认可，一切付出都值得！”

“共同为中老铁路这条发展之路、友谊之路保驾护航”

农历大年初一的凌晨5时30分，天色依然漆黑，一列轨道车抵达中老铁路老挝万象南站。来自中国铁路昆明局集团有限公司琅勃拉邦维保管理中心的工长杨文兴和工友们如往常一样，伴随着探伤仪发出的嘀嘀声，开始了一天的作业。

钢轨探伤，主要是应用各类探伤仪检查探测钢轨内部问题，确保伤损钢轨能在第一时间被发现处置，保障铁路的运行安全。杨文兴所在的这支专业探伤队伍，负责中老铁路磨丁—万象段420公里的正线及100余公里的站线探伤检测工作。作为“钢轨医疗队”，他们必须在沿线来回巡视，每隔一段时间就得带上设备和行李迁徙一次。

探伤车缓缓移动，分布在探伤仪两侧的探伤轮将超声波反馈在屏幕上，不时发出“嘀嘀”的声音。杨文兴一边操作探伤车在报警区域来回移动，一边紧盯着仪器显示屏，确保不忽略任何问题。10时45分，5个多小时的探伤作业结束。

从除夕到大年初三，项目团队完成了万象南到蓬洪区域的探伤工作，大年初五转场到万荣驻地。“探伤就像扫雷，有多大压力，就有多大骄傲。”杨文兴在社交媒体上这样写道。他和几位经验丰富的老师傅商量，新的一年要每人带个老挝“徒弟”。“探伤工作专业性很强，但我们有信心，把掌握的技能传授给当地员工，共同为中老铁路这条发展之路、友谊之路保驾护航。”

（本报布宜诺斯艾利斯、开罗、曼谷、北京2月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)