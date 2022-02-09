谢里夫·埃里安

埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯国家和非洲国家，两国关系始终稳步发展，两国友好关系不仅体现在政治、经济、文化、卫生健康等领域，也体现在体育方面。中国参加了2006年现代五项世界杯等在埃及举办的世界级赛事，埃及派出了阵容强大的体育代表团参加2008年北京奥运会。埃中体育交流成果丰硕，有力增进了两国人民友谊。

我曾率团参加2008年北京奥运会和2014年南京青奥会，亲身感受到中国的蓬勃发展。中国对赛事的精心准备、出色组织能力和中国人民的热情友好都给我留下了深刻的印象。

中国采取了非常严格、有力、有效的举措抗击新冠肺炎疫情。北京冬奥组委与国际奥委会、国际残奥委会共同制定防疫准则，实行闭环管理，确保北京冬奥会、冬残奥会顺利举行，给全世界运动员等带来信心。中国在北京冬奥会场馆建设方面采取了很多环保措施，正在兑现向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会的承诺。

埃及大部分地区属热带沙漠气候，炎热干燥，但这并不妨碍埃及人民对冰雪运动的热情。埃及正积极筹划建立冬季运动联合会和部分项目的国家队，争取在未来有机会派运动员参加冬奥会。这项工作需要不少时间和不懈努力，我们必须开始行动。

以奥运会为代表的国际体育交流已成为人与人、国家与国家之间的友谊之桥。19世纪，现代奥林匹克之父顾拜旦重振奥林匹克运动会，使现代奥运会超越了国别、肤色、民族、宗教、意识形态等界限。现代奥运会将全世界联系在一起，具有鲜明的国际性。2021年7月，国际奥委会同意在奥林匹克格言“更快、更高、更强”之后，加入“更团结”。这给我们的启示是：人类命运与共，各国只有携手同行，才能共同抵御风浪。

埃及各界坚定支持北京冬奥会，相信中国一定能将本届冬奥会打造成汇聚各国冰雪精英、促进文化交流的体育盛事。

（作者为埃及奥委会秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 03 版）

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