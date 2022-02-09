本报记者 杨 一

“中国通过推行一系列改革开放举措，保持并加快了前进的步伐。中国的发展成就证明，中国选择了一条适合本国国情的正确发展道路。”斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈在接受本报记者采访时表示。

维拉辛哈非常关注中国的发展。2018年6月，第十九届万寿论坛在安徽省凤阳县小岗村举行。维拉辛哈与来自45个国家和地区的66个政党的领导人和代表一道，深入走访中国农村改革的主要发源地小岗村。在那里，他参观了签订“大包干”契约的“当年农家”旧址、大包干纪念馆等地。维拉辛哈感慨道：“小岗村的探索和变迁，是中国不断取得发展进步的缩影。中国城市、乡村的面貌变化都很快。中国用短短几十年时间让数亿人摆脱贫困，这一生动案例足以证明中国共产党选择的道路是正确的，也给世界上其他马克思主义政党以激励和启示。”

“中国共产党是善于学习的政党。这是中国共产党能够不断进行理论创新、保持生机活力的重要原因。”维拉辛哈特别提到，中国共产党在全党开展党史学习教育，从历史中获得宝贵经验，汲取前进力量。

“斯里兰卡在参与共建‘一带一路’中广泛受益。”维拉辛哈表示，中国积极参与国际事务，为各方共同应对全球性挑战贡献了中国智慧。共建“一带一路”为沿线国家和地区实现互联互通、促进贸易与投资合作等创造了条件，促进了各方共同发展，维护了地区和平稳定。“中国用实际行动践行构建人类命运共同体理念。”

面对新冠肺炎疫情挑战，中斯两国守望相助、共克时艰。中国先后援助斯里兰卡多批次新冠疫苗。维拉辛哈对此表示感谢，并高度评价中国在国际抗疫合作中发挥的积极作用。

“各国马克思主义政党齐聚一堂，在讨论中交流学习、分享发展经验，有助于加深彼此了解与交往。”2021年5月，维拉辛哈以视频方式参加了中共中央对外联络部举办的世界马克思主义政党理论研讨会。他期待继续与中国共产党深化合作，共同为马克思主义的研究与发展作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 03 版）

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