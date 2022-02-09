北京冬奥会的举行，是阳光、富强、开放的中国与世界的美好约定，是中国效率、中国决心、中国活力的体现

“北京冬奥会组织出色，开幕式非常精彩。虎年意味着勇气、力量和决心，这正是中国人民所展现的优秀品质”“中方克服疫情影响成功举办北京冬奥会，开幕式美轮美奂，体现了真正的奥林匹克精神，将给世界人民带去更多团结、友谊和希望”……连日来，国际社会高度评价北京冬奥会的筹办和组织工作，并从中看到了一个丰富多彩、生动立体的新时代中国，感受到中国的开放自信、勇毅担当。

透过北京冬奥会，世界看到一个阳光的中国。北京冬奥会开幕式开始前，来自北京、河北两地的群众来到鸟巢，以质朴而火热的广场舞笑迎八方宾朋。这一暖场演出被认为“向世界生动呈现了中国民众日常生活的活力与朝气”。习近平主席指出：“体育精神是中国精神的一个缩影。这种拼搏精神恰恰是我们这个时代的一种体现。”无论是北京冬奥会开幕式表演传递出的现代气息，还是每一个冬奥会志愿者脸上洋溢的灿烂笑容，无论是中国选手在赛场上奋勇争先的精彩表现，还是中国民众参与冰雪运动的浓厚热情，都让世界看到了中国无处不在的奋斗精神、向上心态。阳光的中国，让各方来宾充分感受到春天般的温暖。

透过北京冬奥会，世界看到一个富强的中国。“开幕式精彩绝伦，充分体现了伟大中国的强大国力和影响力。”现场观看冬奥会开幕式的埃及总统塞西发出如是感慨。筹办综合性体育赛事，考验的是一个国家的综合实力。新冠肺炎疫情肆虐全球，给北京冬奥会筹办工作带来不少困难，但国际社会对中国办好北京冬奥会始终充满信心。中国疫情防控取得重大战略成果，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会……一系列成就进一步坚定了国际社会对中国的信心。北京冬奥会的高科技含量引起国际舆论热议，认为“北京冬奥会开幕式向世界展示了科技、环保与运动的结合，展现出中国运用新技术的实力”“中国的自主创新和科技办赛能力令人叹服，所展现的现代化成就给世界留下深刻印象”，这些从一个侧面折射出中国的发展进步。

透过北京冬奥会，世界看到一个开放的中国。绚丽多彩的“迎客松”焰火、寓意着开放和共享的“中国门”、由所有参赛代表团名称构建的“大雪花”主火炬台……开幕式上，一系列独具匠心的设计，传递出新时代中国敞开怀抱与世界相拥的真诚意愿。“通过志愿者的亲切和热情，我们感受到东道主发自内心的欢迎。”第一次来中国的美国运动员尼古拉斯·戈珀如是说。中国人民的热情好客给各国运动员留下深刻印象。过去40多年来，改革开放书写了中国的经济发展奇迹，也塑造了中国积极进取、开放包容、理性平和的国民心态。携手世界才能创造美好未来，已成为中国人民的共同认知。“一起向未来”，这是亿万中国人民面对时代之问、世界之问做出的发自内心的选择。

奥林匹克运动的宗旨是让体育为人类发展服务，从而打造一个更美好、更和平、尊重人类尊严的世界。北京冬奥会克服疫情影响如期顺利举行，这是阳光、富强、开放的中国与世界的美好约定，是中国效率、中国决心、中国活力的体现，展现出中国致力于推动构建人类命运共同体的坚定意志和勇毅行动。北京冬奥会传递出明确信号：中国将始终携手各方，为推动国际社会应对全球性挑战、共同开创美好未来而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)