本报记者 于宏建 隋 鑫

中国商务部日前发布的数据显示，2021年中俄货物贸易额达1468.7亿美元，同比增长35.9%。面对全球疫情起伏反复和经济复苏乏力的双重考验，中俄经贸合作逆势前行，实现跨越式发展，双边贸易额再创历史新高，中国连续12年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。北京冬奥会期间，两国元首的“新春之会”为中俄关系发展注入更多生机活力，为新历史条件下的中俄关系规划蓝图、定向领航，将推动中俄高水平互信不断转化为各领域合作成果，切实造福两国人民。

亮点多——

合作成果更惠民生

2021年，中俄贸易结构进一步优化，两国在进出口商品贸易、基础设施投资建设等领域合作更接地气，取得了一系列能够让民众看得着、摸得到、用得上的成果，切实让两国老百姓享受到了中俄经贸关系发展的红利。

去年，中俄机电产品贸易额达434亿美元。其中，中国对俄出口汽车、家电、工程机械等保持快速增长。哈弗、奇瑞、吉利等中国品牌汽车在俄销量再创历史新高，华为、小米等中国品牌电子产品受到俄民众青睐。同时，越来越多俄罗斯农产品摆上了中国老百姓的餐桌。

中俄大项目合作取得新突破。在中俄边境，黑河—布拉戈维申斯克界河公路桥具备通车条件，同江中俄黑龙江铁路大桥铺轨贯通，成为“造福两国人民的友谊之桥、发展之桥”。

不久前，莫斯科地铁大环线10座新建成的地铁站投入使用，由中企承建的第三换乘环线西南段项目正式通车，成为中俄合作互惠民生的又一生动案例。俄罗斯总统普京在通车仪式上表示：“这是莫斯科地铁发展史上的重要里程碑。莫斯科西部和南部一些地区的交通状况将得到显著改善。对于数百万民众来说，出行将变得更加便捷，整个城市的生活节奏将发生很大变化。”

在电商领域，中俄跨境电商保持高速发展。据中国商务部统计，去年前11个月，中俄跨境电商贸易额增长187%。

成色足——

能源合作更趋紧密

能源合作一直是中俄两国务实合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域，是两国经贸合作的“压舱石”。据中国海关总署统计，2021年，中国自俄进口能源产品3342.9亿元人民币，同比增长47.4%，占当年中国自俄进口总值的65.3%。俄稳居中国第一大能源进口来源国，保持第二大原油进口来源国、第一大电力进口来源国地位。

在去年11月举行的第三届中俄能源商务论坛上，中国国家主席习近平在贺信中表示，能源合作是两国务实合作重要方向。双方克服新冠肺炎疫情影响，实现能源贸易逆势增长，顺利推进重大合作项目，不断拓展合作新领域新方式。双方能源合作的显著成绩诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的广阔发展潜力。中方愿同俄方一道努力，打造更加紧密的能源合作伙伴关系，共同维护能源安全，应对全球气候变化挑战。贺信为中俄能源合作持续深化提供了战略指引，将推动两国能源合作长期可持续高水平发展。

在过去一年里，中俄原油管道、中俄东线天然气管道、亚马尔液化天然气、田湾核电站1至4号机组等重大合作项目稳定运行；中俄东线天然气管道南段工程、田湾核电站7号和8号机组以及徐大堡核电站3号和4号机组建设等新开工项目进展顺利；能源绿色低碳转型、人工智能、新能源发展、绿色金融、本币结算等领域全方位合作驶入快车道。

一系列务实合作成果不仅为中俄能源贸易提供了充足动力，更为助力两国实现碳达峰、碳中和目标，共同应对全球气候变化挑战、实现人类可持续发展注入了新的动力。

“俄中两国拥有巨大的低碳能源合作发展潜力，俄罗斯企业已经着眼于向消费者提供低碳绿色能源，这符合两国能源发展的长期愿景。”俄罗斯总统能源发展战略和生态安全委员会秘书长、俄罗斯石油公司总裁谢钦表示，多年积累的相互信任、相互理解和对成功的信心，将成为巩固两国关系的重要基础。

融合深——

发展前景更加广阔

2021年以来，中俄经贸合作质量加速换挡升级，各领域务实合作不断走实走深，双边经贸潜力得到进一步激发，同时也有利于双方继续推动贸易高质量发展、继续保持产业链供应链稳定、继续推进新兴领域贸易合作。

目前，中俄双方已制定完成《中俄货物贸易和服务贸易高质量发展的路线图》，为实现两国贸易额2000亿美元目标作出了规划。双方还商定促进跨境电商和服务贸易增长，提升便利化水平，扩大农产品准入，用好展会平台，继续积极落实《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。

去年11月，中俄两国有关部门签署数字经济领域投资合作备忘录，鼓励和支持两国业界对接合作，推动合作数字赋能、绿色赋能、创新赋能。双方商定进一步加强科技创新合作，打造5G、生物医药、绿色低碳、智慧城市等新的增长点，加强政策、产业和项目对接，进一步深化能源矿产、农林开发、工业制造、信息通信等领域上下游合作，推动互设机电等类型产业园区，提升基础设施软硬件联通水平，促进产业链供应链深度融合。

此次普京总统访华并出席北京冬奥会开幕式期间，中俄两国有关部门签署了一系列重点领域合作文件。其中，两国海关签署关于“经认证的经营者”（AEO）互认的安排。俄罗斯是欧亚经济联盟的重要成员，中俄AEO互认将进一步发挥辐射与带动效应，助力提升中国与欧亚经济联盟的经贸合作水平。同日，双方还签署了关于推动可持续（绿色）发展领域投资合作的谅解备忘录，表明中俄发展理念高度契合，都致力于实现经济高质量发展。

加速西伯利亚和远东地区的社会经济发展是俄罗斯的战略任务之一。俄罗斯计划积极推动地方合作，吸引中国投资和技术，拓展全球运输和贸易路线。目前，俄方已开始对贝加尔—阿穆尔铁路和跨西伯利亚大铁路进行现代化升级改造。至2024年，通过增加过境货运量和缩短运输时间，其运力将提高1.5倍。此外，俄罗斯远东地区的港口基础设施也得到了发展。所有这些都将进一步增强中俄两国经济的互补性。俄罗斯铁路公司旗下俄铁路集装箱运输公司董事长亚历山大·伊苏林认为，随着“一带一路”建设与欧亚经济联盟的深入对接，俄中跨境铁路运输将迎来新发展机遇，并成为俄罗斯最具增长潜力的市场之一。

据俄央行和海关署统计，目前人民币在中俄双边贸易结算中占比超过17%，在俄罗斯国际储备中的占比超过12%，本币作为支付手段的作用逐步增强。

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，中俄双方将继续支持在双边贸易、投资和信贷中进一步扩大本币计价结算，充分发挥好包括俄罗斯人民币清算行在内的两国基础设施组织和金融机构作用，服务保障双边贸易稳步发展。

（本报莫斯科2月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)