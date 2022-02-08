本报记者 刘 慧

新加坡警方近期推出社区守望计划，与现有的邻里守望相助小组计划等社区治安计划整合，鼓励更多民众参与维护和保障社区安全，不断加强社区犯罪防控。目前，已有约5000名志愿者加入社区守望计划。

社区守望计划下设邻居、员工、自行车骑手、网络消费者、通勤者和车主6个守望小组。小组成员通过培训后，将及时关注有关社区安全情况，并在掌握相关线索后及时告知警方。志愿者还可以参加市民巡逻小组、志愿特警团等活动。

鼓励民众广泛参与维护社区安全，一直以来都是新加坡警方打击犯罪的重要策略。1981年，新加坡警方推出邻里守望相助计划，鼓励社区内各家庭团结起来，共同维护社区内治安。1997年，邻里守望相助团体改组为邻里守望相助小组，由各区的居民委员会或邻里委员会组成。目前，邻里守望相助小组计划拥有近4000名志愿者。

新加坡于2015年和2019年还分别推出了车辆监督计划和通勤者守望计划。车辆监督计划鼓励有行车记录仪的车主和警方合作，在必要时向警方提供行车记录仪录像，协助调查案件。迄今，已有8000多名车主加入了该计划。通勤者守望计划建议乘坐公共交通工具的通勤者提高警惕性，将发现的可疑人员或活动及时报给警方。目前，有超过5万名志愿者参与了这项计划。

多年来，这些社区治安计划为及早发现和干预犯罪发挥了重要作用。据新加坡社区合作局局长熊衍庆介绍，在某些类型的犯罪案件中，约20%—30%的不法分子都是在公众帮助下被成功逮捕。41岁的谢俊良加入市民巡逻小组已有好几年。每个月，他都会和邻里警局的警员一起巡逻约两次。谢俊良说：“和警员一起参加巡逻，让警民关系更融洽了。在发现意外情况时，也能更快联系到执勤警员，帮助他们及时到达现场。”

熊衍庆说，社区守望计划为不同群体提供了志愿服务的机会，每一位成员的参与都有助于防范、遏制和侦查犯罪案件。

（本报曼谷2月7日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月08日 17 版）

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