本报记者 李欣怡

“举办奥运会是许多城市的愿望，相信北京作为双奥之城，一定能够呈现一届高水平冬奥盛会。”日前，摩尔多瓦驻华大使贝拉基什在接受本报记者采访时表示。

北京冬奥会筹备期间，贝拉基什曾参观比赛场馆和奥运村，对赛事组织情况进行深入了解。提供配送、消毒等赛事支持的智能机器人、场馆中配备的智慧医疗设施、实现5G信号覆盖的所有冬奥场馆、时速350公里的京张高铁直达张家口赛区核心区……贝拉基什对参观过程中随处可见的科技元素印象深刻：“北京冬奥会实现了冬奥会历史上的多个‘首次’，通过科技为运动员带来更多便捷，相信北京冬奥会将在创新方面成为最先进的奥运会之一。”

此前，贝拉基什曾参加庆祝中国共产党成立100周年大会、第二届联合国全球可持续交通大会等多个重大活动，中国强大的组织能力、丰富的办会经验，让他对北京冬奥会的成功举办充满信心。

本届冬奥会中，摩尔多瓦派出5名运动员参加冬季两项和雪橇项目的比赛。“非常高兴摩尔多瓦运动员有机会参加北京冬奥会，这是加强摩中两国体育合作的又一契机。相信本届冬奥会将见证摩尔多瓦和中国之间友谊的进一步发展。”贝拉基什表示。

今年是中国和摩尔多瓦建交30周年。贝拉基什表示，当前，摩尔多瓦与中国在人文交流领域合作日益密切。“中国有很多优势体育项目，体育运动发展经验值得借鉴。”贝拉基什介绍，未来摩尔多瓦计划同中国就运动员和教练培训展开合作，就提升竞技体育人才水平举办研讨会，持续推进体育基础设施项目建设。“相关活动将加深摩尔多瓦与中国之间的相互了解，为两国在更多领域的合作奠定坚实基础。”

当前，全球目光聚焦北京，各国运动员共赴冰雪之约。贝拉基什说：“相信在本届冬奥会上，各国运动员将展示相互理解、友谊、团结和公平竞争的奥林匹克精神，奥林匹克格言中的‘更团结’将得到深刻体现，为各国携手应对全球共同面临的挑战，建设更加和平、美好的世界提供启示。”

《 人民日报 》（ 2022年02月08日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)