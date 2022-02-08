本报记者 谢佳宁 牛瑞飞 于 洋

如期而至的北京冬奥会点燃世界冰雪运动的热情，引发了人们对奥林匹克精神的共鸣。在墨西哥、荷兰、匈牙利等国家，许多民众用画笔和镜头，描绘和捕捉充满魅力的冰雪运动，展示拼搏向上的奥运精神，表达对北京冬奥会的美好祝愿和“一起向未来”的信心。

墨西哥——

描绘“我想象中的中国”

可爱可亲的熊猫一家、风驰电掣的高山滑雪、舞姿优美的花样滑冰……一幅幅充满稚气的画作，饱含墨西哥少年儿童对北京冬奥会的祝福和对中墨友好情谊的憧憬。

近日，以“2022年北京冬奥会”为主题，“我想象中的中国”儿童绘画比赛在墨西哥举办。比赛面向首都墨西哥城27所学校和艺术工作坊的6岁至12岁学生，共征集到520幅作品。目前，入围的100幅作品正在墨西哥国立世界多元文化博物馆展出，展览将持续至4月。

11岁的卡洛斯和9岁的爱德华多是亲兄弟，这是他们第五次参加该比赛。哥哥卡洛斯的作品以北京冬奥会滑雪场地为背景，描绘了各国滑雪运动员激烈竞技的场面，画面上还有解说员现场解说、媒体工作者报道赛事、直升机现场实时转播等丰富元素。弟弟爱德华多的作品描绘了可爱的大熊猫家族在冬奥赛场上领奖的场景。

当得知他们的作品分获一等奖和提名奖时，两兄弟特别激动。“我对中国的了解主要来自网络，虽然还没去过中国，但希望将来有机会去登长城。”卡洛斯期待有更多人能看到他的作品，爱德华多则希望有机会去中国看看大熊猫。他们的母亲贝蒂告诉记者，参加该比赛让两个孩子更多了解中国历史文化，这非常有意义。

墨西哥国立世界多元文化博物馆馆长格洛丽亚·阿蒂斯表示，儿童在北京冬奥会这一主题上表现出丰富创造力。北京冬奥会是拉近各国关系的体育盛会，展示出中国强大的赛事组织能力、科技发展成就以及民众的热情好客。

墨西哥奥委会主席玛丽亚·何塞·阿尔卡拉说，今年适逢墨中两国建交50周年，孩子们的作品充满了欢乐、希望和团队合作精神。“我相信墨中将继续秉持奥林匹克精神，不断推进各领域友好合作。”

“我想象中的中国”儿童绘画比赛自2014年首次启动以来，获得当地师生和家长的热烈回应和积极参与，入围作品多次在墨西哥主流博物馆展览。中国驻墨西哥大使祝青桥表示，少年儿童是国家的未来，也是中墨友好事业的未来，期待他们成为推动中墨关系在下一个50年更加欣欣向荣、永续发展的中坚力量。

荷兰——

分享心中的北京冬奥会

来自荷兰的金伯莉·博斯不仅是一名出色的钢架雪车运动员，还是一位绘画爱好者。去年在北京参加测试赛期间，她忙里偷闲绘制了一幅以中国龙为主要元素的作品，庆祝北京冬奥会倒计时100天；

荷兰艺术家玻丽吉特·斯派格乐曾在中国工作和生活。她的作品描绘了滑雪运动员从首钢滑雪大跳台一跃而下的瞬间，画作背景中的虎则寓意中国农历虎年。北京冬奥会和中国年的元素在画作中激情碰撞，令人眼前一亮；

荷兰格罗宁根汉斯应用科技大学的学生纳阿姆·弗尔灵在当地动物园的“中国彩灯节”上拍摄了一组中国龙彩灯图片，用摄影作品把荷兰与中国元素紧紧相连……

这些作品都选自由中国驻荷兰大使馆举办的《“荷”你一起向未来》作品征集活动，该活动收到来自荷兰各界友人的作品近200件，参与者通过精彩的视频、绘画、摄影等作品，分享他们心中的北京冬奥会。

作为特邀嘉宾，荷兰奥委会主席范扎嫩—尼博格表示，每一届奥运会都是独一无二的，北京冬奥会也不例外，祝福荷兰代表队运动员的梦想在北京冬奥会上实现。

中国驻荷兰大使谈践表示，今年是中荷建交50周年，期待两国以此为契机，继往开来，推动各领域合作不断迈上新台阶。

匈牙利——

喷绘电车展示“我向往的冬奥”

一辆五彩斑斓的有轨电车近日出现在匈牙利首都布达佩斯街头。这辆绘满童心童趣的电车由匈牙利“我向往的冬奥”少儿绘画征集活动获奖作品喷绘而成。在接下来的一段时间里，这辆电车将穿梭于布达佩斯市中心的玛格丽特桥、布拉哈广场、裴多菲桥等著名景点，向当地民众发出北京冬奥“一起向未来”的邀约。

此次活动由中国驻匈牙利大使馆统筹策划，布达佩斯中国文化中心组织征集。活动包括了“我向往的冬奥”绘画征集和“寄语冬奥，圆梦北京”系列祝福视频征集等，通过展示匈牙利民众对北京冬奥会的向往与祝福，传播奥运精神，促进民心相通。

活动在短时间内就收到匈牙利各地少年儿童的投稿近400幅，作品包含油画、水彩、水粉、版画、钢笔画、剪贴画等多种形式。有的描绘了北京冬奥会吉祥物和孩子们自己喜爱的运动项目，有的描绘了各国运动员同场竞技的场景，有的描绘了北京冬奥会场馆，还有人为冬奥设计了专属纪念邮票。

在获奖作品中，一组来自匈牙利哈伊杜—比哈尔州小学的作品特别引人关注。这所小学是匈牙利唯一一所全日制视障小学，孩子们结合非凡的想象力和创造力，用明亮的颜色绘制出精致的灯笼、精巧的凉亭、灵动的花样滑冰和冰球比赛、飘扬的奥运五环旗和匈中两国国旗等，展示了他们心中绚烂的北京冬奥会景象。

9岁的霍夫曼斯特·扎菲是本次活动年龄最小的获奖者之一，他笔下的冬奥会充满了奇幻色彩，展现出北京冬奥会融合传统与科技感的一面，获得评委们一致好评。“我非常喜欢冰雪运动，希望我的画能把我的美好祝福带到北京，带给所有运动员和北京的小朋友们。”扎菲说。

中国驻匈牙利大使齐大愚表示，近年来，中匈两国在文体交流与合作中取得丰硕成果，在冰雪运动领域的合作使两国在冬季项目上取得了优异成绩，也促进了两国人民的民心相通。本次绘画征集活动更加体现出这种情谊。祝愿各国运动员在北京冬奥会的赛场上享受比赛、加深友谊、共创佳绩。

（本报墨西哥城、布鲁塞尔、华沙2月7日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月08日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)