本报记者 白紫微

“荷兰与中国持续深化体育交流合作，我真诚希望两国未来在冰雪运动领域开展更广泛合作，进一步激发两国民众冰雪运动的热情。”荷兰驻华大使贺伟民日前在接受本报记者专访时说。

2019年，贺伟民以荷兰驻华大使身份来到北京。“北京有不少充满现代感的建筑，也有饱含历史感的胡同和古代建筑。古典与现代在这里相遇。这是一座包罗万象、充满魅力的城市。”贺伟民说。

北京冬奥会开幕之前，贺伟民专门回看了2008年北京奥运会开幕式的视频。他告诉记者，他和使馆工作人员出席了北京冬奥组委召开的历次情况介绍会，参观了北京冬奥会所有比赛场馆。“我们通过直播连线向无法来现场考察的荷兰奥委会官员们展示场馆细节，场馆建设给他们留下深刻印象。”

“我很喜欢滑雪和滑冰，趣味十足。”贺伟民本人也是冰雪运动爱好者，“冰雪运动带来健康生活，我十分享受与亲朋一起运动时团结协作、相互激励的体验！”谈及当前中国冰雪运动的发展，贺伟民说：“中国号召带动3亿人参与冰雪运动，这体现出中国的雄心壮志。”

荷兰有悠久的冰上运动历史，有“速滑王国”美誉，荷兰队在速度滑冰项目上具有重要优势。2月5日，北京冬奥会速度滑冰比赛在国家速滑馆“冰丝带”开赛。在率先进行的女子3000米比赛中，荷兰选手伊雷妮·斯豪滕以3分56秒93的成绩夺得速滑首金，并打破20年历史的冬奥会纪录。

贺伟民介绍，速滑在荷兰是一项全国性运动，荷兰配套建设了一批高科技基础设施，例如内设创新科技实验室的蒂亚尔菲速滑馆。“在那里，科研人员研发空气动力学滑冰服，进行风洞测试，并努力在营养、康复领域实现新突破……”贺伟民表示，近年来，荷中两国都十分重视体育基础设施的绿色环保，在场馆建设中力求通过使用先进技术，尽可能减少碳排放，为应对气候变化作出贡献。“据我所知，中国国家速滑馆‘冰丝带’采用了特定的二氧化碳制冰技术，使碳排放接近于零。国家速滑馆成为我个人最喜欢的比赛场馆之一。”

贺伟民介绍，2018年平昌冬奥会上，荷兰在奖牌榜位列第五。“4年一次的奥运会对运动员非常重要，期待荷兰运动员在北京冬奥会和冬残奥会上发挥出色并取得好成绩。”他说，荷兰取得这样的成绩得益于遍布全国的体育协会和体育俱乐部，确保每个人都可以参加体育运动。荷兰愿同中国分享推广体育运动的经验。

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 15 版）

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