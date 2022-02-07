叶莲娜·帕尼娜

相信在两国元首引领下，俄中关系将在虎年增添新的活力

2月4日，北京冬奥会在中国国家体育场正式开幕，北京成为世界上首个“双奥之城”。北京冬奥会的筹备工作体现了中国体育事业发展的高水平。无论是场馆质量、服务保障水平，还是中国人民的热情好客，都令人印象深刻。人们有理由相信，北京将举办一届高水平的冬奥会。

应习近平主席邀请，俄罗斯总统普京访华并出席了北京冬奥会开幕式。在世界正经历百年未有之大变局、新冠肺炎疫情肆虐全球的背景下，俄中两国领导人共赴“冬奥之约”具有重要意义。

我清楚地记得习近平主席2014年2月出席索契冬奥会开幕式的情景。习近平主席在会见普京总统时表示：“中俄是好邻居、好伙伴、好朋友。按照中国习俗，邻居办喜事，我当然要专程来当面向你贺喜，同俄罗斯人民分享喜庆。”2021年12月15日，普京总统在同习近平主席举行视频会晤时明确表示：“我期待很快访华并出席北京冬奥会开幕式，俄方一贯反对将体育政治化的图谋。我期待届时同你就共同关心的重要问题深入交换意见，推动俄中关系持续高水平发展。”习近平主席表示：“我对我们的‘冬奥之约’十分期待，愿同你携手‘一起向未来’，共同开启后疫情时期中俄关系崭新篇章。”

俄罗斯和中国都是奥运金牌大国，体育运动已成为俄中两国人民生活的一部分。两国领导人共襄体育盛事，是两国元首之间良好工作关系和深厚个人友谊的充分体现，彰显了俄中关系强大的内生动力和独特价值。奥林匹克运动以人的和谐发展为基本目标，进而促进人类社会和平发展。世界上绝大多数人，从观众到运动员，都将奥运会视为一个盛大的体育节日。

2022年和2023年，俄中两国将举办体育交流年。包括体育在内的人文交流将促进两国人民之间的相互了解，加深彼此之间的友好情谊，为俄中关系长期保持高位运行夯实民意基础。当前，俄中两国在许多领域的务实合作蓬勃发展，有着巨大的潜力。2021年，俄罗斯与中国的贸易额突破1400亿美元，同比增加35.8%，为实现2024年双边贸易额达到2000亿美元的目标打下了坚实基础。

北京冬奥会在中国春节期间举行，是喜上加喜。两国元首在北京冬奥会期间举行会晤，掀开了俄中友好新篇章。相信在两国元首引领下，俄中关系将在虎年增添新的活力，为构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

（作者为俄罗斯国际政治经济战略研究所所长）

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 15 版）

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