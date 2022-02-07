本报北京2月6日电 综合本报驻外记者报道：连日来，多位外国政要通过各种形式，向中国和中国人民、当地华侨华人送上新春祝福，祝福中国新年，共襄冬奥盛会，期待与中国的关系更上一层楼，携手共创更加光明的未来。

捷克总统泽曼以录制视频方式祝贺中国农历新年。他说，捷中两国都追求发展繁荣、拥有丰富的文化遗产。近年来，中国取得诸多重大成就，成为重要的科技强国。祝愿中国朋友新年快乐、诸事顺遂。

塞尔维亚总理布尔纳比奇向中国人民致以诚挚的问候，表示相信塞中友谊与伙伴关系在新的一年将更加牢固。布尔纳比奇表示，我们对北京冬奥会成功举办充满信心，这将是一场精彩的赛事。让我们在未来的日子里团结起来，共同创造更加光明的未来。

巴布亚新几内亚总理马拉佩代表巴新政府和人民，向中国政府和人民致以新春祝福。马拉佩表示，巴中两国人民的交往可追溯到19世纪，双方友好关系一直延续至今。长期以来当地华人为巴新经济发展作出了贡献。祝愿中国人民新年快乐，祝愿中国繁荣昌盛，期待两国关系持续深化发展，不断造福两国人民。

丹麦首相弗雷泽里克森向中国人民和在丹华侨华人致春节贺信，祝愿中国人民和在丹华侨华人春节快乐、虎年吉祥。她说，丹麦和中国在气候、能源、环境等诸多领域有着广泛共同利益，期待双方携手共创一个更加绿色、更可持续的世界。

伊朗外长阿卜杜拉希扬在社交媒体上用中文祝福中国新春佳节。他说，在中国新春佳节、北京冬奥会双喜临门之际，谨向中国政府和人民致以最美好的祝福。祝北京冬奥会办得虎虎生风，中国人民新春龙腾虎跃。我们要以生龙活虎的干劲落实两国全面合作计划，让开启第二个50年的伊中关系如虎添翼。

（参与记者：于洋、陈效卫、张朋辉、程是颉）

本报北京2月6日电 近日，世界多国政党政要和知名人士通过多种方式，向中共中央对外联络部表达对中国春节和北京冬奥会的祝福。他们表示，北京冬奥会开幕正值中国农历虎年新春，相信这场冰雪和文化之约将见证奥林匹克精神与中国元素的契合交融，推动世界携手迈向更加美好的未来。

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫表示，相信北京冬奥会将以最高水平举办，祝愿冬奥会全体运动员、参与者取得成功并留下难以忘怀的美好回忆。

哥伦比亚共产党中央委员会高度评价中国共产党在政治、经济、社会、文化、体育、科技等领域取得的重要成就，并表示，举办北京冬奥会体现了中方构建人类命运共同体的努力，祝愿北京冬奥会各项体育赛事圆满成功。

德国社民党联合主席克林贝尔表示，北京冬奥会备受世界瞩目。祝愿北京冬奥会取得圆满成功，期待德中两国体育运动员共创佳绩。

塔吉克斯坦人民民主党副主席尤苏菲表示，奥运会是加强体育在社会中作用的良机，将为后疫情时期建设更加美好的世界作出贡献。

摩洛哥真实性与现代党政治局委员、副参议长阿赫什辛表示，相信中国将克服疫情挑战，确保冬奥会成功举办。

乌克兰人民公仆党主席舒里亚克表示，中国春节蕴含着丰富的历史文化传统，体现着中国的和谐家风建设，值此新春佳节来临之际，向中国人民致以诚挚祝贺。

白俄罗斯总统办公厅主任谢尔格延科向中国人民致以新春的诚挚祝贺，表示白方将致力于推动两国全面战略伙伴关系不断发展。

塞浦路斯劳动人民进步党经济书记约奥努表示，北京冬奥会传递了各国团结合作的精神，中国将用科技创新为世界奉上一场精彩的视觉盛宴。

埃及前总理沙拉夫表示，伟大的中国人民必将通过举办一届精彩成功的冬奥盛会，给世界人民带来希望和力量，携手各方克服各种困难挑战。这不仅是一项体育盛事，也将成为促进各国和平共处、团结一心、迎接更加美好明天的盛会。

联合国前副秘书长索尔海姆表示，体育是全球合作、对话和友谊的重要舞台，祝福北京冬奥会取得圆满成功。

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 15 版）

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