新华社北京1月15日电 综合新华社驻外记者报道：1月10日至14日，沙特、科威特、阿曼、巴林、土耳其和伊朗等中东地区六国外长以及海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秘书长接连访华，中东国家各界人士认为，面对百年变局和疫情冲击造成的不确定性，中东国家加速深化同中国在各领域的合作，为双方乃至世界经济发展注入新动力，也为世界和平发展发挥更积极作用。

巴林外交大臣扎耶尼在接受新华社书面专访时表示，他此次受邀访华给巴中两国探讨加强在经贸投资等领域合作以及促进传统友谊提供了良机，巴中关系发展也会推动中国和海湾合作委员会（海合会）成员国友好关系发展。

沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，此次海合会4国外长对中国的访问无疑将结出硕果，大大推进中国-海合会自由贸易协定的达成，促进世界第二大经济体与海湾国家之间的经贸往来。他指出，海湾国家非常重视“向东看”，愿向中国学习借鉴维护周边地区和平稳定和实现经济持续发展的成功经验。

阿曼首任驻华大使易卜拉欣·哈穆德·苏卜希指出，海湾国家与中国有着坚实的外交关系，此次会晤对加强双方合作，特别是经济领域的合作至关重要。他表示，中国是一个真诚和可靠的伙伴，希望海湾国家加强与中国的关系。

科威特经济分析师哈杰吉·布赫杜里表示，中国和海合会国家关系正经历质的飞跃，在许多领域都取得了巨大发展。双方都愿意推进中海自贸谈判进程，“我相信，中海自贸协定的签署将促进中东地区的安全与稳定”。

科威特探索研究中心主任阿卜杜·阿齐兹表示，中国在海湾地区的外交政策有利于该地区实现长久稳定，“中海双方都很重视主权独立和不干涉他国内政的原则，这一共同点有助于深化双方关系”。

阿纳多卢通讯社、土耳其广播电视公司、《每日晨报》等土耳其媒体近日接连报道该国外长恰武什奥卢访问中国。报道援引恰武什奥卢的话说，土耳其对土中关系良好发展势头感到高兴，愿深化两国各领域合作，推动两国关系实现更大发展。

伊朗外长阿卜杜拉希扬访华前夕发表署名文章指出，伊中两国的诸多文化和政治共性，为双方在包括以下方面在内的各领域合作奠定了基础：发展经贸合作，在调解地区和国际问题中发挥有效作用，解决挑战和缓和紧张局势，通过改革国际治理体系来促进多边主义。文章指出，“我们将看到越来越多的合作和多方面的关系深化”。（参与记者：王昊、杨振海、王守宝、高文成、胡冠、王海洲、王薇、王峰、沙达提、熊思浩、杨元勇）

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