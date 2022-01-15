新华社海牙1月14日电（记者王湘江）荷兰政府14日宣布，从15日起放宽部分新冠防控措施，包括大学复课、运动场所重新开放、一些商店恢复营业等。

调整后的措施包括：继1月10日中小学开学之后，大学在内的教育机构也将从15日开始重新开放；健身房和运动俱乐部等运动场所将重新开放，但仍不允许体育赛事有现场观众；服装店和理发店等提供非必需商品和服务的商店可以在限定营业时间内恢复营业。不过，餐馆和酒吧等仍不允许堂食，博物馆和电影院等场所仍不可以开放。

新措施还放宽了隔离规定，新冠确诊病例的密接人员如果已接种疫苗加强针至少一周以上，或者是近期已康复的新冠病毒感染者，若没有症状并且核酸检测阴性，不必再隔离。

该国政府还建议人们在繁忙的购物街和集市等无法保持1.5米社交距离的地方，无论是室内还是室外，都要戴口罩。

据荷兰国家公共卫生与环境研究所14日公布的数据，过去24小时，荷兰新增确诊病例35521例，累计确诊3500915例；新增死亡病例16例，累计死亡21142例。

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