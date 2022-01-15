新华社伊斯兰堡1月15日电 专访：中巴经济走廊使巴基斯坦成为电力富余国——访巴基斯坦总理中巴经济走廊事务特别助理曼苏尔

新华社记者蒋超

巴基斯坦总理中巴经济走廊事务特别助理哈立德·曼苏尔日前在首都伊斯兰堡接受新华社记者专访时表示，中巴经济走廊建设使巴基斯坦从电力短缺国变成电力富余国，满足了巴能源需求，降低了巴电力生产的成本和整体电价。

中巴经济走廊是共建“一带一路”的标志性项目，于2013年启动建设。2015年，中巴两国政府确定了以中巴经济走廊为中心，以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作为重点的“1+4”合作布局。

巴基斯坦中巴经济走廊事务局网站公布的最新统计数据显示，截至目前，中巴经济走廊框架下已完成的能源项目总产能达到532万千瓦。曼苏尔说，这些电力产能提供了大量居民和工业用电，使巴摆脱长时间停电的困境。

曼苏尔说，中巴经济走廊在能源领域的另一重大贡献是已建成投产的默蒂亚里-拉合尔±660千伏直流输电工程。该项目以先进的技术解决了巴电力传输和分配问题，减少了电力线路损耗，改善了巴输电网络状况。

曼苏尔表示，随着巴能源供应得到保障，中巴经济走廊高质量发展新阶段将开启巴工业化进程，扩大工业领域的用电需求，进而实现进口替代、提高出口水平等目标，使巴有能力实现经济转型。

曼苏尔说，中巴经济走廊农业领域的合作也是本届巴政府的优先事项之一，巴希望从中国农业发展的经验和成果中获益并加以实践。

曼苏尔表示，巴政府将为包括中国在内的外国投资者提供“一站式”服务，努力为外商在巴投资兴业创造便利条件，节约企业时间成本。“总理特地嘱咐我，要把中巴经济走廊事务局打造成真正为所有中国投资者提供便利的中心。”曼苏尔说。

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