新华社北京1月15日电 驻韩美军近期新冠确诊病例数连创新高，不少人员在美国度假后“带毒”返回韩国，对疫情防控造成严重威胁。韩国防疫部门14日说，已与美军协商，希望定期获得疫情信息，提高数据透明度，以便更妥善应对疫情。

韩国中央防疫对策本部14日说，这一部门13日与驻韩美军、行政安全部和京畿道平泽市等地方政府召开会议，讨论如何加强驻韩美军相关疫情防控。

驻韩美军基地疫情近期呈急速蔓延势头。1月4日至10日一周内，美军基地新增确诊病例1599例，较此前一周的682例大幅增加，连续两周刷新确诊病例数新高。

位于首都圈的京畿道成为驻韩美军疫情“震中”。根据京畿道政府发布的数据，上月26日至本月10日，驻扎在当地的美军新增确诊病例达951例，引发当地政府担忧。

以元旦为分界点来看，之前6天日均确诊病例接近36例，之后10天日均确诊病例猛增至70多例。京畿道政府分析认为，这背后主要原因可能是美军人员在岁末年初之际返回美国度假，与人接触机会较多，导致感染新冠病毒。

韩国中央防疫对策本部一名发言人说，在13日举行的会议上，韩方表示希望定期获得驻韩美军每日新增确诊病例数据。经过协商，美军方面将以发布会或新闻简报方式公布相关数据。

驻韩美军14日在官网发文，提醒美军及相关人员入境韩国时注意新的防疫政策。自20日起，入境前的核酸检测采样时间从出发前72小时缩短至48小时。

驻韩美军感染人数激增的消息并不让人意外。此前流传于韩国社交网站的一段视频显示，驻韩美军去年12月17日在位于平泽市的汉弗莱斯军营举办年底庆祝活动，近400人聚在一起吃喝玩乐。

视频中，美军士兵围坐在圆桌旁大快朵颐，多名女性舞者随着流行歌曲热舞。视频中绝大多数人没有戴口罩，更没有保持社交距离。

这段视频引发韩国网友批评。一些人指责美军不重视防疫规定，在韩国疫情严峻的背景下不戴口罩、没有严格保持社交距离，导致疫情蔓延。

驻韩美军随后收紧防疫措施，禁止驻韩美军相关人员前往基地外的商场、酒吧、健身房和桑拿房等设施。除执行公务和居住在首尔的人员外，其他人不得前往首尔。（张旌）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)