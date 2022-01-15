人民网记者 孙广勇

一列国际货运列车从老挝万象驶入泰国廊开火车站。按照规划，这条铁路线将建设中泰高铁，对接中老铁路。人民网记者 孙广勇摄

“这批蔬菜非常新鲜，清清脆脆的，非常好！这是第一次通过铁路从中国运输蔬菜到泰国，”在泰国东北部边境的廊开泰老边境口岸，海关副关长披吞对记者说，2021年12月7日，33辆大货车从廊开驶往老挝万象，将通过中老铁路运输的蔬菜运到廊开，进而销往泰国各地，“从老挝运到泰国只用了几个小时，从中国到老挝也是几个小时，比以前的公路运输快了几倍。”

制定短期及长期行动方针，将泰国打造成区域交通枢纽

中老高铁开通后，云南昆明至老挝万象实现直达运输，朝发夕至。中国段正线全长508公里，老挝境内全长422公里，从老挝磨丁入境之后抵达万象，而与万象一河之隔就是泰国东北部口岸城市廊开。

“这条运输线的开通将极大丰富泰老边贸内容，促进泰东北地区经济、旅游业和泰国铁路运输系统发展，为泰国经济发展增添动力。”泰国交通部的报告显示。

2021年1月至11月，廊开口岸出口货物670亿价值泰铢、进口68亿泰铢，疫情前每天出境人员6000人次、入境7000人次。“伴随着中老铁路的开通，货物和人员都会大幅增加，泰国海关、移民局、交通部等各部门都在积极提升通关能力。在现有的泰老友谊大桥附近将修建一座新桥，专供火车同行，泰国期待早日通过铁路运输和老挝、中国连接起来，这将对整个地区带来发展机遇。”廊开府副府尹诗丽玛对人民网记者说。

为了实现中老泰之间的互联互通、创造更多经济机会，泰国国家运输和服务管理发展委员会制定了短期及长期行动方针，并计划扩展其他项目，利用泰国的地理优势，将泰国打造成区域性的交通枢纽。

不仅带来运输方式的革新，还将对沿线经济、贸易、旅游，以及生产、生活方式，带来巨大变化

廊开府发展规划办公室官员卡萨玛带领记者来到距廊开火车站3公里的纳塔火车站，这里距离泰老边境仅7公里。古朴的小站在落日余晖中十分宁静，目前每天只有6列火车通过，而未来将成为边境地区的铁路货运枢纽。卡萨玛指着车站对面的一大片空地说：“未来的中泰高铁二期就建在这里，将建设大型的无缝连接货运枢纽，海关、检疫等手续都在这里办理，一部分货物卸载后使用汽车运输，一部分由火车直接运往老挝，未来这里将热闹非凡。”

从廊开火车站向南150公里，记者来到泰国东北部中心孔敬府，新建的火车站已于2019年开通，上下两层的站台十分气派，站长萨格林对记者说：“孔敬火车站是泰国第二大火车站，仅次于曼谷的邦色铁路枢纽，但目前的客运和货运并不多。从曼谷到东北部600公里这样的长距离运输，迫切需要高速列车。中泰高铁早一天建成，早一天连接中老铁路，游客就可以舒舒服服地从泰国去中国，货物也可以快速运到中国。中老铁路开通后，已经有物流公司来接洽用火车把货物运往老挝、再运往中国的计划。”

“泰国东北部的20个府主要从事农业，农产品和畜牧产品，无论是大米、木薯、橡胶、水果、牛肉等绿色天然，希望销往巨大的中国市场，铁路运输快捷便利，将为东北部经济发展带来动力。”孔敬府副府尹萨塔对人民网记者说。

“廊开府共9个县，其中6个位于泰老边境，此前每年吸引270万游客，边境贸易额超过600亿泰铢，虽然仍处在疫情期间，但2021年廊开的注册企业却增加6%，显示出这里得到投资者的关注。铁路不仅带来运输方式的革新，还将对沿线经济、贸易、旅游，以及生产、生活方式，带来巨大变化。”廊开府副府尹诗丽玛对人民网记者说。

进一步加强中国与东盟的经济联系提供动能，推动共同发展

中老铁路不但可以打开老挝“陆锁国”困境，还能在中南半岛腹地打开一条辐射缅甸、泰国、柬埔寨、越南、马来西亚等国并通向繁荣富足的道路，它不仅给中老两国带来发展红利，还将有力强化东盟区域间的互联互通，加快其一体化发展进程。

泰国交通部正在为支持泰国-老挝-中国国际运输进行积极准备，包括签署泰国、老挝、中国合作备忘录推动铁路项目，加快高铁建设进程，做好廊开府进出境货物仓储区发展，以及集装箱运输配套系统的准备工作等。

新加坡《联合早报》报道称，作为“一带一路”关键基建项目之一的中老铁路，将为进一步加强中国与东盟的经济联系提供动能，推动共同发展。未来，中老铁路北接中国，南至泰国、马来西亚等国，将成为中南半岛南北大动脉的重要组成部分，促进该地区经济发展。

为切实发挥中老铁路的辐射和示范效应，下一步还将研究启动中老泰连接线建设，并进而南下同马新铁路网联通、北上同中欧班列对接，真正实现翻山越岭、通江达海。“中老铁路将成为地区互联互通的‘加速器’和经济合作的‘新引擎’，为地区国家铺就发展坦途。”中国驻老挝大使姜再冬说。

(责编：苏缨翔、常红)