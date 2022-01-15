人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

德国经济2021年增长仍不及疫情前水平

2022年01月15日10:58 | 来源：新华网
小字号

新华社柏林1月14日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦统计局14日公布的初步统计数据显示，经价格和工作日调整后，2021年德国国内生产总值（GDP）比上年增长2.7%。

德国联邦统计局当天发表声明说，尽管与2020年相比，2021年德国几乎所有经济行业表现都有所改善，但依然没有达到疫情前水平。

数据显示，2021年德国工业和服务业增长强劲，但受新冠疫情影响相对较小的建筑业却出现下滑。

2021年，德国个人消费与2020年持平，远低于疫情前水平；政府支出增长3.4%，继续支撑德国经济增长。此外，德国劳动力市场虽显示出韧性，但依旧面临困难。

数据还显示，2021年德国进出口贸易从2020年的颓势中复苏，其中出口额增长9.4%，进口额增长8.6%。

德国联邦统计局局长格奥尔格·蒂尔当天在新闻发布会上表示，经济发展状况很大程度上取决于疫情走势和相关防疫限制措施。德国经济在2020年急剧萎缩后，2021年有所恢复，但经济表现仍未达到疫情前水平。

2020年德国GDP比2019年下降4.9%，这是德国经济在连续10年实现增长后首次萎缩。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部