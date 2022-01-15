新华社柏林1月14日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦统计局14日公布的初步统计数据显示，经价格和工作日调整后，2021年德国国内生产总值（GDP）比上年增长2.7%。

德国联邦统计局当天发表声明说，尽管与2020年相比，2021年德国几乎所有经济行业表现都有所改善，但依然没有达到疫情前水平。

数据显示，2021年德国工业和服务业增长强劲，但受新冠疫情影响相对较小的建筑业却出现下滑。

2021年，德国个人消费与2020年持平，远低于疫情前水平；政府支出增长3.4%，继续支撑德国经济增长。此外，德国劳动力市场虽显示出韧性，但依旧面临困难。

数据还显示，2021年德国进出口贸易从2020年的颓势中复苏，其中出口额增长9.4%，进口额增长8.6%。

德国联邦统计局局长格奥尔格·蒂尔当天在新闻发布会上表示，经济发展状况很大程度上取决于疫情走势和相关防疫限制措施。德国经济在2020年急剧萎缩后，2021年有所恢复，但经济表现仍未达到疫情前水平。

2020年德国GDP比2019年下降4.9%，这是德国经济在连续10年实现增长后首次萎缩。

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