新华网北京1月15日电（何媛）中国宏观经济研究院研究员毕吉耀在参加新华网第十二届“纵论天下”国际问题研讨会时认为，尽管面临复杂严峻的外部环境，但中国经济稳中向好、长期向好趋势不变。贯彻落实好中央经济工作会议“稳字当头、稳中求进”的精神，中国经济巨轮一定能劈波斩浪、行稳致远。

毕吉耀认为，在过去的这一年里，通过统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，推动高质量发展，加强宏观政策的逆周期和跨周期调节，我国经济持续稳定恢复、就业形势总体稳定，消费价格温和上涨，国际收支保持平衡，主要经济指标处于合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标和“十四五”良好开局。

在毕吉耀看来，取得上述成绩殊为不易。虽然世界经济趋向复苏，但疫情衍生的各类风险和长期积累的结构性问题，使复苏呈现三大突出特点：不稳定、不平衡、不确定。在疫情反复、大国博弈、地缘政治冲突等多重作用下，全球产业链、供应链遭受冲击，例如国际货运一箱难求、关键零部件短缺问题突出，进一步加大全球通胀压力。疫情还加速逆全球化势头，开展国际合作阻力重重。

去年底召开的中央经济工作会议判断，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。为此，会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。

毕吉耀说，中央经济工作会议从宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会等七个方面作出全面部署。各地区各部门按照要积极推出有利于经济稳定的政策、政策发力适当靠前的要求，加快出台落实相关配套政策措施，近期经济企稳回升态势明显，市场预期和企业信心有效提振，为顶住经济下行压力、实现今年经济发展平稳开局提供了有力支撑。

毕吉耀分析认为，从当前形势和发展趋势来看，中国今年经济社会发展具备有利因素。消费方面，就业总体稳定，居民收入稳定增长，只要控制好疫情，消费有望加大恢复力度。投资方面，专项债发行将形成投资规模，“十四五”重大项目建设也将稳步推进。消费和投资对国内经济增长的支撑力今年将进一步提升。

毕吉耀表示，只要认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长、促改革、调结构、惠民生有机结合起来，就一定能够有效应对各种风险挑战，不断巩固我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势，推动中国经济实现质的稳步提升和量的合理增长，中国经济巨轮一定能够劈波斩浪、行稳致远。

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