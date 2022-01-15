人民网联合国1月14日电 （记者李晓宏）当地时间1月14日，77国集团举行主席国在线交接仪式。2021年主席国几内亚外长库亚特、2022年主席国巴基斯坦外长库雷希、联合国秘书长古特雷斯、第76届联大主席沙希德在会上致辞，77国集团各成员国代表与会。中国常驻联合国代表张军出席会议并发言。

张军首先感谢几内亚作为去年主席国的工作，祝贺巴基斯坦就任主席国。张军表示，全球新冠肺炎疫情延宕反复，世界经济复苏步履维艰，发展中国家落实2030年议程面临严峻挑战。当前形势下，“77国集团和中国”的作用更为重要，应该凝心聚力，向着联合自强、共同发展的目标勇毅前行。

张军强调，国际社会要深化抗疫合作，力争早日战胜疫情。要坚持人民至上、生命至上，积极分享抗疫经验，开展疫苗生产和药物研发合作，推动国际社会加大投入，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，弥合“免疫鸿沟”。

张军强调，国际社会要坚持发展优先，加快经济复苏和增长。要继续推动联合国将发展置于议程核心位置，重视发展中国家在减贫、发展筹资、粮食安全、能源安全等方面需求。敦促发达国家落实发展援助承诺，实施负责任宏观经济政策，遏制通胀向全球蔓延，减少对发展中国家的负面外溢效应。

张军强调，国际社会要促进绿色发展，完善全球生态环境治理。要坚持“共同但有区别的责任”等原则，全面落实《巴黎协定》，要求发达国家言行一致，支持发展中国家绿色低碳转型。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议将在昆明举行，期待各方凝聚共识，完成制定“2020年后全球生物多样性框架”。

张军强调，国际社会要践行多边主义，深化全球伙伴关系。要坚定维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，旗帜鲜明地反对单边主义和保护主义，反对意识形态划线和发展问题政治化。要坚持南北合作为主渠道、南南合作为补充的国际发展合作格局，坚持平等互利，谋求合作共赢。

张军指出，中国始终同广大发展中国家心手相连，命运与共。欢迎77国集团成员积极参与全球发展倡议之友小组，加强沟通合作，谋求共同发展。中方将继续同广大发展中国家开展抗疫合作。过去一年，中方向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗，是对外提供疫苗最多的国家。我们还在通过无偿援助、联合生产等方式，继续向各国提供更多疫苗。未来3年中方将再提供30亿美元，支持发展中国家疫后复苏发展。新的一年，中方将同77国集团成员保持密切合作，坚定做发展中国家真诚可靠的伙伴。

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