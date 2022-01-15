新华社北京1月14日电 综述：新冠流感双重感染频现拉美 疫苗仍是“解药”

新华社记者席玥 陈瑶

近日，巴西、墨西哥和秘鲁等拉美国家均报告了新冠和流感病毒双重感染病例，引发公众关注。世界卫生组织和拉美医疗专家呼吁，应认真对待双重感染现象，但无需恐慌，加快接种新冠疫苗和流感疫苗是预防感染的最佳方法。

巴西卫生部门1月4日统计，圣保罗、里约热内卢和塞阿拉等州共报告至少115例新冠和流感双重感染病例。墨西哥地方卫生部门和研究机构9日发布的信息显示，该国纳亚里特州和哈利斯科州报告了3例双重感染病例。

秘鲁卫生部6日报告，在北部的亚马孙地区检测到3例双重感染病例。其中两名感染者分别接种过两针新冠疫苗，情况稳定；另一名87岁的老人因未接种新冠疫苗，感染后因并发症死亡。

根据目前各国的官方公报，新冠和流感双重感染现象同样在美国、以色列、菲律宾、匈牙利等国出现。世卫组织官网信息显示，新冠病毒和流感病毒都属于呼吸道病毒，感染后可能出现相似的症状，如咳嗽、流涕、喉咙痛、发热、头痛等，且都能通过说话、咳嗽、打喷嚏时喷出的飞沫等气溶胶传播。

秘鲁卫生部国家流行病预防和控制中心公共卫生监测主任塞萨尔·穆纳科指出，双重感染不是一种新的疾病，也不是新的新冠病毒变异毒株，而是由新冠和流感两种病毒引发的合并感染。

巴西首都联邦区传染病协会主席何塞·乌尔巴埃斯·布里托说，这种混合感染最终与我们所知的呼吸道感染相同，出现相似症状。没有接种过新冠疫苗的人如果双重感染，可能病情更加严重，原因是两种病毒引发的呼吸道症状会叠加。

谈及出现双重感染的原因，巴西病毒学家费尔南多·斯皮尔基说，去年疫情形势严峻时，各国采取多种防范手段，如戴口罩、保持社交距离等，这些措施也减少了流感病毒的传播。不过，2021年年底以来一些国家新冠疫情缓解，防疫措施放宽，再加上圣诞节和新年假期民众聚集增多，流感在巴西多座城市蔓延，加上传播速度很快的新冠变异病毒奥密克戎毒株来袭，就造成了两种病毒同时感染的情况。

墨西哥国立自治大学流行病学专家马拉基亚斯·洛佩斯认为，新冠疫情影响了流感疫苗的接种进度，也是造成双重感染现象的原因之一。墨西哥当地媒体援引专家分析说，如果流感病例继续增多，未来几周或几个月内或将出现更多这类混合感染病例。

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫12日说，随着人们的社交活动增加，以及春季流感病毒等其他呼吸道病原体流行，新冠和其他呼吸道疾病同时暴发的情况可能出现。她呼吁各国为此做好准备。

世卫组织强调，预防双重感染最有效的方式就是分别接种新冠疫苗和流感疫苗，同时继续做好防疫措施，如保持社交距离、戴口罩、勤洗手、加强室内通风等。

乌尔巴埃斯·布里托表示，由于贸易流动和人员频繁往来，双重感染很可能将蔓延整个拉美。他说，巴西卫生系统的负担已经增加，有些人因为接种了新冠疫苗就放松防护，造成流感病毒感染，而目前大部分新冠疫苗无法完全防住奥密克戎毒株，双重感染的风险很大，如果不重视加强针接种，重症甚至死亡病例可能增加。（参与记者：田睿、赵焱、陈威华、朱雨博、吴昊、郝云甫）

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