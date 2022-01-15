新华社北京1月14日电 日本14日单日新增新冠确诊病例再超2万例，疫情扩散速度“前所未有”。菲律宾卫生部14日报告新增确诊病例37207例，也创下该国疫情暴发以来最高值。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间14日18时(北京时间17时)，日本当日新增确诊病例22045例，累计确诊病例1834352例；当日新增死亡病例9例，累计死亡18437例。这是自2021年9月1日以来日本单日新增再次超过2万例。

14日，日本东京都新增确诊病例4051例，其中约一半接种过两剂疫苗。当日新增确诊病例较多的还有：大阪府2826例，冲绳县1596例，爱知县1317例和神奈川县1155例。埼玉县、千叶县和广岛县均超过900例。

为避免医院床位紧张，日本仍要求轻症和无症状者居家隔离或者入住隔离酒店。据日本厚生劳动省统计，2021年8月和9月日本“第五波”疫情时至少有202人在居家隔离时死亡。

随着新冠变异病毒德尔塔毒株和奥密克戎毒株在菲持续传播，菲律宾疫情近期再次快速反弹。菲卫生部数据显示，菲律宾14日新增死亡病例81例，新冠检测阳性率达到47.3%。截至14日，该国累计确诊病例超过312.9万例，累计死亡病例达52815例。

新增确诊病例主要集中在首都马尼拉地区。菲总统府代理发言人卡尔洛·诺格拉莱斯14日说，为遏制新冠病毒传播，马尼拉地区和周边省份的新冠疫情警戒级别将维持在三级，直至本月底。

诺格拉莱斯说，尽管单日新增确诊病例数创新高，但由于医院新冠重症监护病床和普通病床使用率均处于较低水平，暂时不需要进一步提升疫情警戒级别。此外，菲政府当天宣布放宽菲律宾人回国的部分旅行限制。（参与记者：华义、闫洁、刘锴）

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