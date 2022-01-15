张佳泋

近期，受新冠病毒变异株奥密克戎肆虐的影响，欧洲多国新冠肺炎确诊病例数激增，医疗卫生系统面临巨大压力。疫情形势趋于严峻，然而，随着各国收紧防疫政策，反对新一轮抗疫封锁措施的民众抗议浪潮席卷欧洲多国。

抗疫政策收紧，引发不满

2022年新年伊始，欧洲多国新冠肺炎确诊病例数又创新高。据世界卫生组织统计数据显示，截至2022年1月11日，欧洲累计新冠肺炎确诊病例已超1亿例，超过全球累计确诊病例的1/3。其中，法国疫情形势尤其严峻。法国卫生部1月10日报告该国现有新冠肺炎住院病例22749例，较前一日增加767例，增幅创2021年4月以来最高纪录。

在病例激增的压力下，欧洲多国政府持续收紧防疫政策。据外媒报道，德国政府计划制定新的防疫规定，为多个关键基础设施部门引入新的检疫和隔离规则。英国计划将包括强制戴口罩等措施在内的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划延长至1月26日。法国通过法案，取消将新冠筛检阴性列进《疫苗护照》的参考选项，完整接种疫苗成为进入公共场所的唯一标准。

然而，欧洲民众并不买账。近日，欧洲多国爆发大规模抗议活动。1月8日，法、德两国均有数万人上街举行抗议游行示威活动。在法国，参与反对政府实施更严格限制措施的抗议游行人数已超过10.5万人；德国各地约有4.5万人参与示威游行，反对政府遏制新冠肺炎疫情的政策。此外，奥地利维也纳也有约4万人走上街头，反对政府的抗疫措施，其中包括一项强制公众接种疫苗的计划。

政府管控不力，失信于民

北京外国语大学国际关系学院教授王朔在接受本报采访时分析称：“多方面因素导致此次欧洲疫情呈现持续恶化的态势，一是奥密克戎毒株传染率高，疫情来势汹汹；二是欧洲国家政府在如何制定防疫政策的问题上摇摆不定，未能处理好经济复苏与抗疫间的平衡；三是欧洲国家民众对政府抗疫政策的反复无常和不连贯性感到厌倦，部分民众因此拒绝遵守相关防疫规定。”

2021年底，世界卫生组织曾警告称，欧洲已再度成为新冠肺炎疫情“震中”，新冠肺炎病例激增的形势令人忧心。世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格近日呼吁，当前疫情在欧洲的传播呈现前所未有的速度和规模，各国应视自身情况积极采取行动。

然而，面对严峻的防疫形势以及欧洲多国政府加码防疫措施，欧洲民众为何选择示威抗议？

“首先，此前欧洲多国政府在疫情防控方面表现不力，使民众丧失了对政府的信任；其次，在西方社会的价值观中，个人自由凌驾于集体自由之上；第三，由于疫情问题迟迟难以得到解决，‘反智主义’在欧洲成为一种普遍现象；第四，欧洲民众的抗议示威其实是对社会现状不满的一种发泄和反抗，是社会矛盾的一次集中爆发。”王朔说。

疫情形势不明，经济低迷

世界卫生组织专家此前发布警告称，如果再不采取紧急行动，到2022年3月，欧洲可能将再有50万人因新冠肺炎死亡。当前，欧洲多国民众大规模抗议游行活动进一步增加疫情扩散的风险。据路透社报道称，在荷兰，连续数日的暴力抗议行动让该国感染新冠肺炎的人数激增。

同时，在抗击疫情和民众抗议的双重压力之下，欧洲多国的经济复苏也面临更多挑战。牛津经济研究院此前发布报告称，普遍的隔离规定引发消费者信心下滑，扰乱劳动力市场，拖累经济活动。法国经济和财政部长勒梅尔日前接受媒体采访时也表示，如果不击退疫情，就不会有稳定的经济发展。

王朔表示，目前欧洲国家经济复苏受疫情及民众抗议影响主要面临三方面问题：一是供应链阻断、绿色能源转型以及地缘政治等因素引发通货膨胀，能源价格不断上涨，供需关系紧张，欧洲民众尤其是底层民众的生活由此受到影响；二是劳动力短缺，一方面失业率居高不下，另一方面关键岗位人才缺失；三是国家财政压力大，多国财政呈现赤字状态，货币政策调控难度大。“欧洲经济复苏在很大程度上取决于疫情形势。当前新冠病毒变异速度快，未来欧洲疫情会如何发展还很难预测。”王朔说。

(责编：杨光宇、岳弘彬)