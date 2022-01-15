□ 李嘉宝

自己生了病，还要装成医生给别人把脉开方，美国的这个老毛病一直改不了。近日，美国财政部以“破坏民主”为由，宣布对6名尼加拉瓜官员实施经济制裁，对与尼政府相关的116名人员实施签证制裁。在美国国会大厦遭暴力冲击事件1周年之际，一些美政客非但不反思惨痛教训，反而摆起“民主教师爷”的架子，这真是莫大的讽刺！

“美式民主”如今的治理效能如何，全世界都看在眼里：政府抗疫失败导致疫情失控，国内新冠肺炎累计确诊病例数超过6200万；两党在诸多议题上缠斗不休，政治极化进一步加剧社会分裂；种族主义、贫富分化、枪支暴力等沉疴旧疾积重难返，威胁普通民众生命安全……对于美国社会的种种乱象，美国达特茅斯学院学者查尔斯·惠兰一针见血地指出：“美式民主不过是海市蜃楼”。

面对本国民主制度暴露出的种种弊病，美国政客束手无策、装聋作哑，却热衷于打着“民主”旗号在国际社会上耀武扬威。最近一段时间，从攒起所谓“民主峰会”，炒作“民主对抗威权”伪命题，到召集七国集团外长会，极力吆喝“捍卫民主自由”，再到多次扯出“民主”“人权”的幌子，对涉疆、涉港等中国内政问题指手画脚等，美国政客“宽以律己、严以待人”的双标做派，让世人看透了“美式民主”虚伪霸道的真面目。

长期以来，美国将“民主”视为维护全球霸权的自家私器，随心所欲定义“民主”概念，将自身标准凌驾于国际规则和国际秩序之上，假民主之名行反民主之实，成为地区及全球和平稳定的最大破坏者。一方面，美国极力拉拢所谓“民主国家”，大搞集团政治和“小圈子”政治，煽动意识形态对抗。另一方面，美国以传播、捍卫“民主”为名，在世界各地发动侵略战争，滥杀无辜平民，还频频对他国进行干涉，滥施单边制裁、“长臂管辖”，甚至多次阴谋颠覆别国政权，严重损害相关国家的主权独立和发展利益。从伊拉克到阿富汗，从利比亚到叙利亚，“美式民主”没有带来和平与繁荣，却留下了一个个硝烟弥漫、民生凋敝、长期动荡的烂摊子。

“美式民主”病症难消、病根难除，所谓的“民主灯塔”暗淡无光、摇摇欲坠。瑞典一研究机构发布的《2021全球民主现况》报告中，将美国列入“民主倒退国家”的名单。美国哈佛大学肯尼迪政府学院政治研究所公布的民调显示，大多数美国年轻人对美国的民主状况感到担忧。美国政客该从自己的霸权迷思中清醒过来，听听本国民众和国际社会的理性声音了！

民主是全人类共同追求的价值，是各国人民实现良政善治的政治实践。世界上没有高人一等的民主，也没有放之四海皆准的民主模式。各国人民依据本国国情独立自主探索民主道路，才是实现和发展民主的正确之道。“无论美国多么想将‘民主’这个概念私有化，都不会成功。”白俄罗斯国家广播电视公司近日发表专题文章指出。事实也的确如此，从“国会山陷落”的荒诞一幕，到美军仓皇撤出阿富汗再现“西贡时刻”，再到应者寥寥的“民主峰会”，“美式民主”在过去一年频频遭遇尴尬“打脸”，美国政客还不该反躬自省吗？

讳疾忌医的结局往往是病入膏肓，最终无药可救。美方需要做的是放下傲慢与偏见，摒弃自私与霸道，赶紧给生了病的“美式民主”号号脉，早日把那套“假民主、真霸权”的把戏丢进历史的垃圾箱里！

(责编：杨光宇、岳弘彬)