本报记者 严 瑜

二〇二二年一月六日，美国首都华盛顿国会大厦外摆放蜡烛纪念国会山骚乱事件一周年。

阿 伦摄（新华社发）

2021年1月6日，数千名美国民众聚集在华盛顿国会山并强行闯入国会大厦，试图阻止美国国会联席会议确认美国新当选总统。这场震惊世人的国会山骚乱彻底打破了“美式民主”的滤镜，暴露出美国民主制度的失灵。

令人遗憾的是，一年多过去了，“美式民主”病得更重了。如美国有线电视新闻网评论所言，国会山骚乱事件可能只是美国民主“更深层次撕裂的前兆”。2021年1月6日无疑是美国历史上声名狼藉的一天，它在美国历史留下的污点将影响几代人。

创伤难愈

距离美国国会山骚乱事件发生已一年有余，民主、共和两党围绕事件的纷争尚无定论，而事件本身折射的美国政治社会分裂以及“美式民主”衰败愈加凸显。

据美媒报道，当地时间1月11日，美国总统拜登在佐治亚州发表公开演讲，在强调美国民主重要性的同时，不忘重提国会山骚乱事件，并借此抨击来自共和党的前总统特朗普。

在此之前，当地时间1月6日，拜登曾在国会大厦发表讲话，纪念国会山骚乱事件一周年。他在讲话中谴责前总统特朗普罔顾美国民主原则、国家利益和宪法精神。

2021年1月6日发生的国会山骚乱事件造成包括1名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤。截至目前，已有超过700人因涉嫌参与骚乱遭到联邦政府指控，覆盖范围超过45个州。

美国《华盛顿邮报》近日发布一项最新民调显示，美国人对“美式民主”的自豪感急剧下降，从2002年的90%下降到现在的54%。美国哥伦比亚广播公司同日发布的另一份民调显示，约2/3的美国人认为国会山骚乱事件是“美国政治暴力行为增加的先兆”，让“美式民主”受到“威胁”。

中国国际问题研究院亚太研究所副所长张腾军在接受本报记者采访时分析称，国会山骚乱事件给美国造成多重创伤。“首先，该事件彻底打碎了‘美式民主’的光环和美国自诩‘山巅之城’的道德优越感。可以说，2021年是‘美式民主’的危机之年。其次，两党基于各自政党利益，就事件真相调查展开持续拉锯，进一步加剧美国政治撕裂。第三，美国政治环境恶化导致社会矛盾呈现激化态势，叠加新冠肺炎疫情持续蔓延的影响，各类社会问题日益严重。第四，美国民众对‘美式民主’渐失信任，对自身信仰、国家前途以及作为美国人的身份认同产生前所未有的迷茫和动摇。”

“国会山骚乱事件是美国政治暴力长期积累的结果，是‘美式民主’衰败的一个重要标志。该事件本应成为美国两党痛定思痛的契机，但目前看来，两党政治人物对事件反思极其不足，共和党方面拒绝反思，民主党方面则利用所谓‘反思’来实现自身政党目标，进一步推动政治极化。”中国人民大学国际关系学院副教授刁大明向本报记者分析称。

乱象纷生

“一年过去了，政治伤口仍远未愈合。”英国《每日邮报》网站日前刊文称。文章引述学者观点指出，拜登政府纪念的“不是一个已经终结的事件，而是一个正在发生并有可能恶化的事件”。

近日，美媒整理了2021年用镜头记录下的种种乱象：从年初示威者冲进国会，到8月美军从阿富汗仓皇撤离，再到年底美国医疗系统因新冠病毒奥密克戎变异毒株加速传播而不堪重负。过去一年，美国的内部撕裂、霸权衰落及其虚伪面目、自私本性在世人面前展露无遗。

“种族隔阂不断加深、街头骚乱此起彼伏、两党内斗、政治失能、社会动荡……国会山骚乱事件发生之后，尽管拜登政府表示将维护社会正义、缓和社会矛盾等作为优先执政的方向，但事实上，美国国内的乱象不仅没有得到根治，甚至呈现愈演愈烈之势。”复旦大学美国研究中心副主任宋国友在接受本报记者采访时分析称，乱象背后是美国所谓民主制度的多重痼疾。“一是政治制度僵化，两党均以本党政治利益为先；二是社会制度缺乏包容性，不同族群之间的界限并未随着时间推移而消失，反而更加明显；三是经济制度与维持社会公平正义的适配性下降，贫富差距不断拉大；四是政治精英阶层缺乏反思能力，无法为美国制度改革或完善提供动力。”

“‘美式民主’究竟是不是真正的民主？”张腾军指出，国会山骚乱事件及其他乱象表明，美国政治制度设计从根源上就出了问题，“美式民主”并不是真正代表多数人利益的民主。此外，在疫情背景下，支撑“美式民主”的资本主义经济体系所存在的弊病被进一步放大，美国政府执政能力短板也彻底暴露。“美国号称拥有全球最发达、最完备的公共卫生体系，却在疫情面前不堪一击。这种治理能力低下的表现与其标榜的‘美式民主’是完全不匹配的。”

刁大明也指出，拜登政府上台以来，并未改变美国疫情蔓延、社会矛盾激化等问题。过去一年，美国疫情不断反弹，新冠肺炎确诊病例和死亡病例数继续飙升，枪支暴力问题日趋严重。“拜登政府急于兑现竞选承诺，仍然打着党争的算盘，并未采取真正科学有效的防疫措施。而枪支暴力上升的一个重要原因，正是‘美式民主’未对民众的生命权、发展权等基本诉求给予回应。”

声誉崩塌

近日，美国《大西洋月刊》刊发题为《1月6日不只发生在美国》的文章，指出国会山骚乱事件的影响已经超出美国，在世界范围内为散播对民主过程的怀疑和在必要时颠覆选举打下了基础。同时，不少美国官员还表达了一种普遍的挫败感，即在国会山骚乱事件后的一年间，尽管拜登政府承诺将更新民主作为其外交政策的基石，并在2021年1月举行了所谓“民主峰会”，但实质上几乎没有任何加强美国民主或修复受损声誉的行动。

2021年以来，多项民调结果表明，“美式民主”在全球范围的吸引力和受欢迎度急速下滑。美国民调机构皮尤研究中心对17个国家民众进行的一项民调显示，约57%的受访者认为，近年来美国民主并不是一个好榜样。另有民调显示，全球44%的人认为美国是全球民主的最大威胁。

“‘美式民主’导致的种种乱象尽显美国民主制度本身的缺陷，让世界更清晰地看到‘美式民主’的破坏性。即便美国政府还想借所谓‘民主峰会’，搞政治操弄，提升自身国际影响力，但这都无法改变‘美式民主’公信力不断下降的现实。”宋国友说。

张腾军认为，无论是在西方盟友体系内部，还是在广大发展中国家，美国想要重塑“美式民主”的号召力及其全球威望，都是痴心妄想。“美国的西方盟友体系已经出现分化，越来越多盟友开始寻求一条相对自主的道路，而不再一味盲从美国。广大发展中国家也越来越不相信以美国为首的西方编织的‘民主谎言’。无论是抗击新冠肺炎疫情不力，还是从阿富汗仓皇撤军，这些‘美式民主’的失败案例都让广大发展中国家明白，‘美式民主’已经崩塌，其所谓的光辉形象和美好承诺在现实面前不堪一击。”

“民主是全人类的共同价值。没有哪一个国家可以垄断民主标准，没有哪一个国家可以把本国政治制度强加于人，更不能把民主当做打压别国的工具。美国不顾国内失败的民主实践，打着‘民主’幌子，举办所谓‘民主峰会’，本身就是一种势弱心虚的表现。美国所谓民主制度的实质以及衰败态势，相信国际社会已经看得非常清楚。”刁大明说。

(责编：杨光宇、岳弘彬)