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进口琥珀需要注意什么（海关答疑）

2022年01月15日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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广州海关：

　　随着人民生活水平的提高，收藏市场日益火爆，琥珀等宝石产品越来越受到国人欢迎。我在一家珠宝企业负责进出口货物报关，近期我公司计划从国外进口琥珀原料和首饰，请问申报进口时需注意哪些事项？

　　广州某珠宝进出口企业  罗女士

　　

罗女士：

　　您好！琥珀是距今4500万—9900万年前的植物树脂滴落后掩埋藏于地下，在压力和热力作用下石化形成的有机混合物。建议您在进口前应提前了解采购的琥珀原料和首饰的海关归类、规范申报等方面的注意事项。

　　琥珀的海关归类指引

　　根据《进出口税则商品及品目注释》，琥珀归类与其加工程度密切相关，下面我们通过几个常见的进口申报案例给您举例说明。

　　1、琥珀原石的申报。规格型号栏申报的用途为“制作饰品”，加工方法为“天然开采”，形状为“不规则块状”，成分含量为“90%琥珀树脂，10%琥珀酸”。

　　2、银镶琥珀戒指的申报。规格型号栏申报的材质为“银制”，加工方法为“镶嵌琥珀”，首饰种类为“戒指”，贵金属成分含量“银50%”。

　　3、18K金镶嵌琥珀戒指的申报。规格型号栏申报的材质为“18K金制”，加工方法为“镶嵌琥珀”，首饰种类为“戒指”，贵金属成分含量为“37.5%金”。

　　琥珀的进口税率

　　不同归类的琥珀原料或首饰适用不同税率。比如琥珀原石、银制琥珀戒指、黄金制琥珀戒指、铂金制琥珀戒指的最惠国关税税率分别为暂定0%、8%、8%、10%，增值税税率均为13%。

　　琥珀报关规范申报的要求

　　不同税号商品的进出口申报有不同要求。根据《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录及释义》，进口琥珀时应特别注意区分是琥珀原石还是镶嵌类制品。琥珀原石类商品需要申报品名、用途、加工方法、形状、成分含量等；如果是贵金属制作的镶嵌宝石类商品，则需申报品名、贵金属材质、加工方法、首饰种类、贵金属成分含量、品牌等。               

　　（关  悦）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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