本报记者 李晓骁

“童年结下的友谊更加珍贵，童年结识的朋友让人珍视一生。我撰写关于中国的书，是希望厄瓜多尔的孩子们能在他们的童年，通过阅读认识中国、了解中国文化。”第十五届中华图书特殊贡献奖获奖者、厄瓜多尔儿童文学作家维罗妮卡·博尼利亚日前接受本报记者采访时说。

博尼利亚是当代最有影响力的拉美儿童文学作家之一。2019年出版的《普拉塔纳里奥的中国之旅》一书里，主人公外星小旅客的名字叫普拉塔纳里奥，这个名字来源于西班牙语“香蕉”一词。“香蕉是厄瓜多尔最有代表性的水果。主人公用这个名字，是希望中国读者一看到就能想到厄瓜多尔。”这本书通过讲述普拉塔纳里奥到访中国的故事，向读者介绍了京剧、皮影戏、剪纸、茶艺、武术、书画等中国传统文化，展示一个美丽的中国。

“厄中远隔万里，但‘海内存知己，天涯若比邻’，能通过作品传播中国文化，我很骄傲。”博尼利亚说，孩子们好奇心强，愿意去认识新事物，“我希望为孩子们营造一个了解中国的氛围，激发他们对中国文化的兴趣”。

在北京学皮影戏，在上海尝月饼，书中一个个小故事正是博尼利亚在中国的亲身体验。2016年，她曾应邀来华参加上海国际童书展，并访问了北京、上海、天津三地。“最难忘的是观赏戏曲排练。”中国戏曲以其独特魅力打动了博尼利亚，“马刀、髯口、雉翎、马靴、水袖……表演者一个动作一个故事，一个转身一个篇章，简直太神奇了。”

“中国古老的文明正在焕发新活力，传统与现代在中国完美融合。”博尼利亚告诉记者，越来越多厄瓜多尔人希望了解中国，“我的作品是发给厄中两国读者的邀请函，让他们更加关注和了解彼此，在厄中之间架起一座沟通的桥梁”。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2022年01月15日 03 版）

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