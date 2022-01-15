应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，习近平主席将于1月17日在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲。在百年变局与世纪疫情交织叠加的关键时刻，习近平主席再次通过世界经济论坛平台与国际社会分享应对时代挑战的中国智慧，必将为加强全球合作、共创美好未来提供重要引领、注入重要动力。

世界经济论坛有“世界经济风向标”之称。2017年1月17日，习近平主席在世界经济论坛年会开幕式上发表重要演讲，提出中国关于经济全球化的认识和主张，分享解决世界经济问题的中国方案，在关键时刻提振了人们对未来经济发展的信心，被誉为“冬日里的阳光”。2021年1月25日，习近平主席以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞，系统阐述世界需要什么样的多边主义，中国将如何维护真正的多边主义，为迷茫中的世界指明了发展的方向。无论是5年前纵论经济全球化，还是去年聚焦真正的多边主义，习近平主席在世界经济论坛平台阐述的中国主张，直面国际社会面临的突出挑战，反映了国际社会的共同关切，展现了中国应势而为的勇毅担当。

当前，全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入动荡变革期。世界经济复苏脆弱曲折，通胀、债务、能源、供应链压力相互交织，南北发展鸿沟不断拉大，实现联合国2030年可持续发展议程任重道远。面对重重挑战，一些国家重拾冷战思维，挑动分裂对立，制造集团对抗，以多边主义之名行单边主义之实，打着所谓维护“基于规则的秩序”旗号大搞霸权霸道霸凌，威胁国际秩序稳定和世界和平发展。在此背景下，作为世界第二大经济体、联合国安理会常任理事国的中国，将如何推动国际合作、维护国际秩序、捍卫公平正义，再度成为世界瞩目的焦点。各方期待聆听习近平主席在本次世界经济论坛视频会议上的演讲，准确把握中国与各方携手前行的理念与行动，明确中国与各方共创美好未来的方向和路径。

世界对中国满怀期待，因为中国顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，坚持从人类共同福祉出发，致力于推动构建人类命运共同体。为弥合“免疫鸿沟”，中国截至去年底累计向120多个国家和国际组织提供20亿剂新冠疫苗。当经济全球化遭遇逆风、个别国家借疫情搞“筑墙”“脱钩”之时，中国坚定不移推动建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。2021年，中国高水平对外开放迈出新步伐，货物贸易进出口总值首次突破6万亿美元关口，实际使用外资规模超1.1万亿元，再创历史新高。面对世界经济复苏分化、全球发展鸿沟扩大的严峻挑战，中国积极倡导各方完善发展理念和模式，提升发展公平性、有效性、协同性。习近平主席提出的全球发展倡议，推动各方携手构建全球发展命运共同体，得到联合国等国际组织以及近百个国家的响应支持。面对单边主义抬头、冷战思维回潮，中国高举多边主义旗帜，坚定捍卫全人类共同价值，推动各方坚持开放包容，不搞封闭排他，坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊，坚持协商合作，不搞冲突对抗，坚持与时俱进，不搞故步自封。中国始终以行动承担大国责任、维护全球共同利益，让“中国好，世界才更好”的认识更加深入人心。

“世界各国风雨同舟、团结合作，才能书写构建人类命运共同体的新篇章。”新的一年，中国将坚定不移建设开放型世界经济，坚定不移维护和践行多边主义，坚定不移推动构建人类命运共同体，携手各方在和平与发展的道路上奋勇向前，为充满不稳定性不确定性的世界走向光明未来贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2022年01月15日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)