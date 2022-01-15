本报记者 赵益普

“有路就有希望”，是柬埔寨家喻户晓的谚语。近年来，在柬中国企业克服新冠肺炎疫情影响，不断改善当地民生，助力柬埔寨经济社会发展。据悉，目前柬埔寨共有1万多公里主干道公路和20座大型跨河大桥，其中3000多公里主干道和8座跨河大桥由中企修建。

柬埔寨首相洪森日前表示，在中国企业帮助下，柬埔寨放射状公路网络逐渐完善，交通效率不断提高，互联互通日益增强，共建“一带一路”和柬中合作的成果为柬经济增长和民生改善作出了突出贡献。

建设“陆上生命线”

夜幕降临，从柬埔寨首都金边沿着3号国家公路往南行驶，道路两旁各色店铺鳞次栉比，音乐声不绝于耳。2021年7月，中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）承建的3号国家公路改扩建项目完成初验，实现实际通车，将金边至贡布、白马的车程由原来的近5个小时缩短至2.5个小时。

在茶胶省昂克萨县，3号国家公路穿城而过。当地姑娘普雷斯美喜欢和朋友站在人行天桥上欣赏车来车往。她告诉记者：“柬埔寨人喜欢住在路边，因为有路就有希望。3号国家公路通车后，许多企业和工厂搬到了昂克萨县城。工作机会多了，我们未来的生活一定会更好！”

柬埔寨国务兼公共工程与运输大臣孙占托表示，3号国家公路是柬干线公路网重要组成部分，改扩建后的公路不仅带动了金边至贡布省的旅游业，还使贡布港的大批商品和物资可以更快地运输到全国各地，堪称“陆上生命线”。

同样迎来新面貌的还有柬埔寨11号国家公路。

2021年岁末，由中国路桥承建的援柬埔寨11号国家公路改扩建工程项目通车典礼举行。改扩建后的11号国家公路是柬埔寨为数不多的沥青混凝土道路，主干线长96.48公里，连接柬国道主干线并贯穿波萝勉省和特本克蒙省。“以前这条路尘土飞扬，一到雨季经常被水淹，车根本跑不起来。经过升级改造，现在道路变得宽敞、干净，来往车辆络绎不绝。”看着穿村而过的现代化公路，波萝勉省巴雷干村村长索维喜不自禁，“不少家在路边的村民都计划做点小生意，抓住公路带来的致富机遇”。

搭起“两国人民的友谊桥”

在柬埔寨中部，特本克蒙省格罗奇马县和磅湛省斯登特朗县分居湄公河两岸。几十年来，隔河相望的两地民众只能依靠老旧、缓慢的轮渡往来。2021年11月，由上海建工集团股份有限公司（简称上海建工）承建的斯登特朗—格罗奇马湄公河大桥项目正式通车。

“该桥不仅是两省的连通桥，更是柬中两国人民的友谊桥。”洪森表示，中企修建的大桥给两地民众带来极大便利，有效带动了两岸经济发展。

斯登特朗—格罗奇马湄公河大桥也是柬埔寨71C号国家公路项目的一期工程，该项目二期工程道路正在建设中，预计将于2024年竣工。项目由上海建工承建，全长超过114公里，竣工后将成功连通湄公河两岸现有公路网络。中国驻柬埔寨大使王文天表示，该项目将大大增强柬中东部地区的横向交通运输能力，有效带动沿线地区经济发展，并对改善旅游条件、带动旅游业快速发展具有显著作用。

柬埔寨水域分布广泛，河流众多。在金边东南方向，巴萨河中央有一座面积达228公顷的龙岛，岛上90%的土地都种植着龙眼，当地人以此为生。但如何从四面环水的龙岛把龙眼更便捷地运出去，一直是个问题。上海建工承建的巴萨河大桥分东西两岔，以M形将龙岛及其东西两岸连接了起来。目前，巴萨河大桥已接近实际通车。龙岛戈尔隆增乡副乡长波昌告诉记者，全岛居民都在盼望着大桥通车。“我们的龙眼终于可以快速运到市区了！”

迈入“高速公路时代”

在金边至柬最大港口城市西哈努克港（简称西港）沿线，柬埔寨第一条高速公路——金港高速正在如火如荼地建设中。这条公路全长约190公里，通车后将成为柬国家公路网络中最重要的交通大动脉。

在位于磅士卑省的金港高速第一标段建设现场，记者乘车体验了已接近完工的路段。以时速100公里的速度飞驰在双向四车道的宽阔路面上，乘坐体验舒适又平稳。据了解，金港高速路面结构层厚达70厘米，路面使用了专门针对柬埔寨高温高湿气候特点的改性沥青。为确保砂石、沥青等施工材料的高标准，项目投建方中国路桥专门成立了相关实验室。“对路面铺设精雕细琢，确保了金港高速平整和稳定。”中国路桥柬埔寨办事处总经理周勇表示。

据了解，金港高速通车后，金边至西港的车程将从5个小时缩减至不到2个小时，有效降低物流成本，推动沿线经济发展。柬埔寨国会第九委员会主席宁萨蓬表示，金港高速是柬埔寨首条高速公路，也将带动形成一条重要的“经济走廊”，促进交通运输产业发展，形成更大的城市集群，同时为柬积累高速公路建设经验，推动国家迈入“高速公路时代”。

除上述及其他已完工的项目外，目前还有1551号路、146B和148号路、援柬乡村道路项目第二期等众多中国企业承建的重要工程在稳步推进。柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任占达利·尼克表示，柬中共建“一带一路”合作项目有力推动柬埔寨经济发展和民生改善，提升了当地民众的幸福感。“共建‘一带一路’的高质量发展，将促进柬中务实合作实现更大互利共赢，取得更多丰硕成果。”

（本报金边电）

《 人民日报 》（ 2022年01月15日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)