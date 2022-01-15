本报北京1月14日电 （记者韩晓明）外交部发言人汪文斌1月14日表示，中国国家主席习近平出席2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲，具有重大意义。

应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，习近平主席将于1月17日在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲。

汪文斌在14日例行记者会上说，当前，新冠肺炎疫情仍在肆虐，世界经济复苏不确定因素增多，南北发展鸿沟不断扩大，经济全球化遭遇逆流，人类面临前所未有的挑战。

“习近平主席与会并发表演讲，在此背景下具有重大意义。”他说。

汪文斌说，疫情暴发以来，中方积极开展国际抗疫合作，促进世界经济稳定复苏，推动完善全球治理，同各国携手应对共同挑战。中方将继续致力于维护和践行真正的多边主义，愿与各国加强合作、共克时艰，为疫情后的世界发展贡献中国智慧、中国力量，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年01月15日 03 版）

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