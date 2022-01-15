新华社莫斯科1月14日电（记者范伟国 黄河）俄罗斯外交部长拉夫罗夫14日在莫斯科表示，俄罗斯和中国已建立多样而高效的高层交往机制。

拉夫罗夫当天在以线上和线下结合形式举行的年度记者会上回答新华社记者提问时表示，俄中两国建立的元首会晤、总理定期会晤、各副总理级政府间合作委员会等高层交往机制已被证明是非常有效的。2021年俄中两国双边贸易额再创新高就是双方高水平交往与合作的证明。

他说，普京总统将出席北京冬奥会开幕式并与习近平主席举行会晤。此次会晤将涵盖丰富的双边议程，展现两国间独特的全方位关系。

拉夫罗夫指出，俄罗斯和中国是国际秩序的维护者。两国与国际社会一道，共同维护国际法基本准则，捍卫公平正义原则，维护国家主权和领土完整，倡导通过政治途径解决危机，不干涉他国内政。

他说，美国和一些西方国家推行的所谓“印太战略”公然制造分裂，挑动军事对抗，给地区安全与稳定带来巨大风险。

拉夫罗夫还表示，俄中两国在伊朗核问题、阿富汗局势等议题上有共同愿景，两国在上海合作组织框架下密切协作，积极参与欧亚经济联盟合作。中国提出的“一带一路”倡议也在欧亚区域一体化进程中发挥着重要作用。两国都加强与东盟的合作，支持东盟在地区架构中的中心地位。

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