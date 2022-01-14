人民网北京1月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：我们注意到，外交部今天上午发布了习近平主席将出席2022年世界经济论坛视频会议的消息。中方对此次会议有何期待？

汪文斌：当前，新冠肺炎疫情仍在肆虐，世界经济复苏不确定因素增多，南北发展鸿沟不断扩大，经济全球化遭遇逆流，人类面临前所未有的挑战。

习近平主席与会并发表演讲，在此背景下具有重大意义。疫情暴发以来，中方积极开展国际抗疫合作，促进世界经济稳定复苏，推动完善全球治理，同各国携手应对共同挑战。中方将继续致力于维护和践行真正的多边主义，愿与各国加强合作、共克时艰，为疫情后的世界发展贡献中国智慧、中国力量，推动构建人类命运共同体。

英国独立电视台记者：英国情报机构军情五处称，英国律师李贞驹（Christine?Lee）涉嫌参与政治干预活动，并针对李发布安全警告。中方对此有何回应？李是否代表中国共产党从事上述活动？

汪文斌：中国历来奉行不干涉别国内政的原则。我们没有必要、也不会从事所谓的“干预活动”。个别人可能是007电影看多了，产生过多不必要的联想。依据个别人的主观臆想就发表捕风捉影、危言耸听的言论，很不负责任。我们希望英方有关官员不要发表没有事实根据的言论，更不应借炒作“中国威胁论”来达到不可告人的政治目的。

《中国日报》记者：据报道，13日，联合国秘书长古特雷斯对记者称，奥运会是一场极其重要的盛会，体现体育运动团结人类、促进和平的作用。正是基于这一背景，他将以不带任何政治色彩的方式出席北京冬奥会开幕式，表明奥运会必须成为促进世界和平的工具。中方对此有何评论？

汪文斌：中方欢迎联合国秘书长古特雷斯来华出席北京冬奥会开幕式。近期，包括联合国、国际奥委会在内的国际组织和世界多国人士纷纷表达对北京冬奥会的支持和期待，反对将体育运动政治化，充分表达了国际社会“一起向未来”的共同心愿。北京冬奥会的帷幕即将拉开，中国有信心同各方一道，践行“更团结”的奥林匹克精神，向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

韩联社记者：据报道，今天下午朝鲜再次发射弹道导弹。这是朝鲜今年第三次发射。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关发射活动。发射物的性质还需要进一步研判，各方不应仓促定性或过激反应。我们希望有关各方谨言慎行，共同维护半岛和平稳定，通过对话协商解决各自关切，并按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，推进半岛问题政治解决进程。

新华社记者：近日，多名海合会国家外长和海合会秘书长同期访华，王毅国务委员兼外长分别同他们举行会谈会见。发言人能否介绍相关情况？访问取得哪些成果，如何评价中方同这些国家的关系及发展前景？

汪文斌：1月10日至14日，王毅国务委员兼外长分别同来访的沙特外交大臣费萨尔、巴林外交大臣扎耶尼、科威特外交大臣兼内阁事务国务大臣艾哈迈德、阿曼外交大臣巴德尔举行会谈，会见海合会秘书长纳伊夫，同各方就双方关系、务实合作及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

双方同意进一步推动双边关系提质升级，强调中国同海合会国家相互信任、相互支持、平等相待、共同发展，双边关系保持健康、稳定和强劲发展势头，树立了和平共处、互利共赢的典范。双方愿共同落实习近平主席同各国元首重要共识，推动中国同海合会国家关系向更高水平和更深层次迈进。中海双方一致同意，尽快建立中海战略伙伴关系，尽快完成中海自由贸易协定谈判，尽快签署中海战略对话2022年至2025年行动计划，推动双方关系再上新台阶。

双方表示将继续坚定支持彼此维护本国核心利益。王毅表示，中方坚定支持海合会国家维护国家独立、安全、稳定，将继续反对任何国家打着“人权”旗号插手海合会国家内政。海合会国家外长及秘书长表示，各国坚定支持一个中国原则，坚定支持中国在涉台、涉疆、人权等问题上的正当立场，坚决反对干涉中国内政，反对将人权问题政治化。海合会国家还坚决反对体育政治化，重申支持中方举办北京冬奥会，相信冬奥会将取得圆满成功。

双方同意积极拓展抗击疫情和各领域务实合作。加强共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”、科威特“2035国家愿景”、阿曼“2040愿景”、巴林“2030经济发展愿景”对接，深化油气资源、清洁能源、5G通信、电子商务、数字经济等领域合作，共同应对全球挑战。

双方表示将坚定倡导和践行多边主义理念，推进国际关系民主化，维护以联合国为核心的国际体系，恪守联合国宪章宗旨、原则和国际关系基本准则，共同反对单边主义、保护主义，反对丛林法则和霸凌行径，捍卫国际公平正义和发展中国家共同利益。

双方还就地区形势交换意见，一致同意推动巴勒斯坦、也门、伊拉克、叙利亚等地区热点问题的政治解决。王毅国务委员兼外长表示，中方倡议设立海湾地区多边对话平台，探索由中东地区国家以中东的方式解决矛盾和纠纷，域外国家应为此发挥建设性作用。海合会国家赞赏中方为劝和促谈、推动地区安全稳定作出的贡献，认为这体现了中国的积极作用和负责任大国担当。

总台国广记者：13日，王毅国务委员兼外长同博纳共同主持第二十二次中法战略对话。发言人能否进一步介绍有关情况，中法双方取得哪些共识？

汪文斌：昨天，法国总统外事顾问博纳访华。王岐山副主席、刘鹤副总理分别同博纳举行视频会见，王毅国务委员兼外长在江苏无锡同博纳共同主持第二十二次中法战略对话。双方一致认为，中法在一系列重大问题上有着相同或类似看法，对加强双边关系有着共同期待，表示愿进一步发挥元首外交的战略引领作用，突出务实合作对双边关系的支柱作用，发挥中法关系对中欧关系的示范作用，以法国担任欧盟轮值主席国为契机，推动中法、中欧关系健康稳定发展。

中方表示，中法作为联合国安理会常任理事国和全球性大国，肩负重要国际责任。双方要以两国元首重要共识为指引，以服务元首外交为要务，坚持独立自主的外交传统，坚持通过对话协商增进互信，坚持本着互利共赢精神深化合作，为中法关系开好头，为中欧关系起好步。博纳表示，法中都是联合国安理会常任理事国，对促进和平安全发挥着至关重要作用。法方珍视两国元首友谊，高度重视法中战略沟通，期待共同落实好两国元首达成的共识和确立的雄心目标，实现互利共赢。法方主张坚持奥林匹克精神，反对体育政治化，法国运动员期待参加北京冬奥会。双方一致同意继续推进航空、航天、农食产品、核能、三方市场、绿色、数字等各领域合作，探讨大数据、云计算等新兴领域合作。

双方就中欧关系交换意见。中方强调，“和而不同”是欧盟建设的一条成功经验。中欧关系稳定发展符合欧洲根本和长远利益。欧洲作为一支独立力量，是多极化的重要组成部分。中方支持欧洲一体化，支持欧盟发展壮大，在国际上发挥更大作用。无论中欧关系处于顺境，还是遭遇挫折，这一政策不会改变，希望欧方继续坚持积极务实对华政策。博纳表示，欧洲将继续坚持战略自主，欧中不应对立，更不应对抗，而应进一步增进互信、推进合作，继续做高标准的合作伙伴。法方理解涉台问题的重要性和敏感性，将恪守一个中国原则。

双方还就抗击疫情和完善全球治理交换意见。博纳感谢中方对法方抗疫的支持，赞赏中方为全球抗疫发挥的积极作用。双方表示将继续坚持团结抗疫，推进全球疫苗公平分配。双方一致认为应当坚持多边主义，加强应对气候变化和保护生物多样性合作。双方就伊朗核、阿富汗、缅甸等问题进行了深入讨论，协调了彼此立场。

巴通社记者：据报道，巴基斯坦总理伊姆兰·汗将出席北京冬奥会开幕式。中方有何回应？能否提供更多信息？

汪文斌：中方高度赞赏并欢迎巴方有关决定。

法新社记者：关于伊朗外长访华，你能否提供更多信息？中伊双方是否探讨了为期25年的中伊全面合作计划的具体合作金额？

汪文斌：关于伊朗外长访华，我们会及时发布消息。请你保持关注。

日本广播协会记者：今天，日本前首相海部俊树去世。中方对此有何评论？

汪文斌：海部俊树先生在任首相期间曾为推动中日关系改善作出积极贡献，卸任首相后也关心支持中日友好事业。中方对海部先生逝世表示深切哀悼，向他的家属表示诚挚慰问。

英国广播公司记者：处于政治献金漩涡中心的李贞驹是中国公民吗？

汪文斌：我愿重申，依据个别人的主观臆想就发表捕风捉影、危言耸听的言论，是极其不负责任的行为。我们敦促英方有关官员不要发表没有事实根据的言论，更不应借炒作“中国威胁论”来达到自身的政治目的。

总台央视记者：据报道，中国驻美大使秦刚在美国国家冰球联盟总冠军球队华盛顿首都队主场比赛期间发表视频致辞，介绍北京冬奥会情况，预祝中美冰球队共同呈现精彩赛事。中央广播电视总台台长慎海雄也通过视频向美国民众发出冬奥邀请。许多美国民众纷纷表达对北京冬奥会的期待和祝福。发言人对此有何评论？

汪文斌：我也看到这场活动的视频，现场充满了中国传统元素和冬奥氛围，美国观众反响十分热烈。这场活动的成功充分表明，北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，也反映了美国民众和国际社会热切期盼北京冬奥会的共同心声。

世界期待中国，中国做好了准备。北京冬奥会各项筹备工作已经基本就绪。我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中国一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，为疫情困扰下的世界注入更多团结、信心和力量。

深圳卫视记者：据报道，美国华人联合会本周在美司法部外组织抗议示威活动，要求停止“中国行动计划”。192名耶鲁大学教授本周联名致函美司法部长加兰称，该计划存在根本性缺陷。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。媒体已经多次曝光，美国司法部的所谓“中国行动计划”先设办案指标再查案，这种罔顾司法正义的做法只会造成冤假错案。据报道，过去两年该计划“典型案件”汇编中绝大多数案例不涉及知识产权和商业窃密，指控的罪名大多是欺诈、不实陈述、瞒报税款等。之前全美各大学近2000名学者曾经联名致函美国司法部长质疑这一计划，20多个亚裔团体也曾经联名致函美国总统要求停止这一计划。如今更多有识之士站出来发出反对之声，表明越来越多的人认识到，这个所谓“中国行动计划”实质是美国反华势力滥用国家安全概念、对中国进行遏制打压的工具，不仅对中美关系造成严重冲击，也加剧了美国国内的种族歧视现象，对美国内的亚裔群体造成严重伤害。

美方应当倾听美各界正义之声，切实纠正错误做法，停止以中国为“假想敌”，停止编造借口对中国抹黑打压，停止干扰中美在科技、人文等领域的正常交流合作。

澎湃新闻记者：去年12月2日，第76届联大协商一致通过了北京冬奥会奥林匹克休战决议，敦促各国在北京冬奥会前后休战并停止敌对行动。但有动向表明，美国可能会同盟友于北京冬奥会前后和期间在中国周边继续举行军事演训活动。请问中方对此有何评论？

汪文斌：北京冬奥会是体育盛事。疫情之下，各国都应该践行“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言，通过一届成功的冬奥会，为人类合作共克难关带来希望。

正如你提到的，北京冬奥会奥林匹克休战决议是第76届联大协商一致通过的，反映了联合国所有成员的共识。这份决议敦促各国在北京冬奥会开幕前7日至北京冬残奥会闭幕后7日遵守奥林匹克休战并停止敌对行动，呼吁各国努力促进和平与人类相互了解。各方切实遵循这一精神既是责任和义务，也是国际社会的共同期盼。

我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中国一定能为世界呈现一届精彩的奥运盛会，共同推动国际奥林匹克事业发展。

英国广播公司记者：追问关于李贞驹的问题。她是否曾以任何身份为中国政府工作过？

汪文斌：炒作没有事实依据的所谓“中国威胁论”完全是不负责任的行为。

中国国际电视台CGTN记者：美方官员近日表示，解决“强迫劳动”问题是本届美国政府的优先事项，并称国际社会对新疆正在发生的“种族灭绝”和“反人类罪”抱有关切。美国会有关议员称新疆棉花是“强迫劳动”的代名词。中方对此有何回应？

汪文斌：一个时期以来，美国政客伙同一些反华机构和个人大肆散布、炒作新疆“种族灭绝”“强迫劳动”的谎言，以求实现其不可告人的政治目的。为了帮助大家更好识破谎言制造者的真实面目，今天我想花点时间和大家分享一些如何识破涉疆谎言、不被谎言蒙蔽的心得体会。（开始放映幻灯片）

第一点体会，撒谎是需要伪装的，涉疆谎言制造者经常给自己披上三件“外衣”。

第一件是“学术”外衣，就是以学者或者学术机构的名义散布谣言，其代表是郑国恩。郑国恩声称有“90万至180万人在新疆被系统拘留”，他的出处是土耳其一家媒体——Istiqlal TV的一篇毫无事实依据的报道。这家媒体和极端分子关系密切，被联合国列名的恐怖组织“东伊运”头目阿不都卡德尔·亚甫泉就是它的常客。郑国恩还声称“新疆仍有70％的棉花依靠人工采摘”，这同新疆棉花机械采摘率已超过85％的实际完全相反。事实表明，所谓的“中国问题专家”郑国恩，只是一个毫无学术操守的伪学者。

另一个披着“学术”外衣的代表是澳大利亚战略政策研究所。该机构及其研究人员发表的“研究成果”已多次被证明是虚假信息。2020年9月，澳战略政策研究所炮制的涉疆报告声称，研究人员利用卫星图像定位绘制了新疆地区380多处疑似“集中营”的地图，但经过核实，其中343个点位是学校、医院、住宅、商铺等公共和民用建筑。澳战略政策研究所2020年3月发布的《贩卖维吾尔族：疆外的“再教育”、强迫劳动和监控》报告，有100多条注释引用了中国媒体的报道，但没有一条是按照原话直接引用或按原文真实意思引用的。把澳大利亚战略政策研究所称作是“谣言制造机”更为合适。

第二件是“受害者”外衣，就是以“亲历者”或“目击者”身份编造谎言。这样的“假证人”可谓比比皆是。我们曾经向大家揭露过早木热·达吾提、吐尔逊娜依·孜尧登等人的撒谎行径。今天，我再给大家举一个例子，就是沙依拉古丽·沙吾提巴依。这个人一会儿称自己是教培中心的教师，一会儿又说自己是“拘留营”的“受害者”；一会儿称自己曾在教培中心见到过“酷刑”和“暴力”，一会儿又坚持认为自己根本没有看到过任何暴力行为；一会儿声称“被拘留者”被迫吃猪肉，一会儿又说根本吃不上肉。实际上，这个人从未在教培中心工作或学习，而是一个涉嫌偷越国境和贷款诈骗罪而被公安机关通缉的人员。这些人的所谓“证词”前后矛盾，完全不能自圆其说，反而暴露了他们根本就不是什么“受害者”或“见证人”，而是不断改换“剧本”、越演越露馅的三流“演员”。

第三件是“法律”外衣，打着法律的幌子兜售谎言，其代表是所谓的“维吾尔特别法庭”。这个“法庭”跟法律没有任何关系，完全是欺世盗名进行反华操弄。其“庭长”杰弗里·尼斯曾被媒体曝光是英国前特工，他的职业生涯主要任务是服务美英的地缘政治目的。出庭的“证人”则是沙依拉古丽、吐尔逊娜依等老面孔，引用的是郑国恩、澳大利亚战略政策研究所等人员和机构炮制的所谓“研究成果”。“法庭”所列举的28条涉疆伪证都被所谓“证人”的亲属、同事和国际独立媒体所揭穿。

无论撒谎者披着什么样的“外衣”，在事实和真相面前都会沦为皇帝的新衣。相信当大家今后看到或听到所谓新疆“强迫劳动”“种族灭绝”的谎言时，不会那么轻易上当受骗。

我要和大家分享的第二点体会是，炮制涉疆谎言的人看似彼此孤立，实则紧密相联，背后都受到同一个“主子”的指使和操控。

比如，吐尔逊娜依·孜尧登抵达美国之前曾多次接受外国媒体采访，没有一次说到她曾经遭受过迫害，但在抵达美国之后，在受到一些势力“培训”之后，她就马上改变了说法。沙依拉古丽逃到境外后，与美国资助的“东突”组织相勾结，受到美国国务院“嘉奖”，更是受到蓬佩奥的吹捧。

郑国恩供职于美国情报机构操纵设立的反华组织“共产主义受难者纪念基金会”和詹姆斯顿基金会，是美国情报机构“新疆教培中心课题组”的核心骨干。2019年美国会众院刚刚通过“维吾尔人权政策法案”，郑国恩就在美众院外委会听证会上绕场庆贺，鼓吹开辟一条新的反华战线：就是调查新疆“强迫劳动”。

所谓“维吾尔特别法庭”的最大金主是鼓吹分裂新疆的涉恐组织“世维会”，而“世维会”从诞生之日起就得到美国国家民主基金会支持。自2004年以来，该基金会为海外维吾尔人组织提供了876万美元的资助。

至于澳大利亚战略政策研究所，这是一个由美国国务院、北约及一些军火商共同资助的机构，其最大的两笔外国政府资助经费都来自美国国务院。该机构2020年3月发布所谓新疆“强迫劳动”报告后，一些美国议员便开始鼓吹停止进口新疆产品，并推出所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”直至签署成法。

不难看出，涉疆谎言真正的炮制者和“获益者”，正是美国的一些反华势力。美国前高官威尔克森早在2018年就毫不掩饰地承认，美国想破坏中国的稳定，最好的办法就是制造动荡，煽动维吾尔族“从内部搞乱中国”。编造涉疆谎言，抹黑中国形象，破坏中国稳定，遏制中国发展就是美国反华势力“以疆制华”战略的一步。

我想和大家分享的第三点体会是，世易时移，但美国的造假手法还是那股熟悉的味道。美国当年拿一小瓶白色粉末也有说是“洗衣粉”作为证据，指责伊拉克拥有大规模杀伤性武器并发动伊拉克战争。20年后，美国又根据一帮蹩脚“演员”的“证词”指控新疆“种族灭绝”“强迫劳动”，并出台对华制裁措施和法案对中国进行打压。两者手法如出一辙，只不过这一次栽赃陷害的工具变成了新疆的棉花。

但是，时代在进步，世界在发展，世人的鉴别力在提高。美国反华势力炮制的涉疆谎言破坏不了新疆安定团结、和谐发展、人民幸福的大好局面，掩盖不住国际社会支持中国的正义之声，只会将撒谎者、阴谋家的真实面目清晰暴露在世人面前。

乌云遮不住太阳，只会让人更加欣赏背后的蓝天。反华势力挖空心思抹黑、打压中国，过去没有得逞，现在和将来更不会得逞。“世纪谎言”的制造者必将被牢牢地钉在历史的耻辱柱上。

英国广播公司记者：可以再为我们展示下第一张幻灯片吗？我刚才没来得及拍照。

汪文斌：我们会后跟你分享。

会后有记者问及：据报道，13日，中印发表第十四轮军长级会谈联合新闻稿。有印度媒体报称，第十四轮军长级会谈未能取得积极成果。中方对此有何评论？

汪文斌：中印两国于1月12日举行了第十四轮军长级会谈，两国国防、外交部门代表参加，并发布联合新闻稿。双方在坦诚、友好的气氛中，就解决中印边界西段有关问题深入交换了意见，提出解决方案并同意进一步研究。双方同意遵照两国领导人指引，尽快解决剩余问题。双方同意持续巩固已有成果，采取有效措施，保持包括冬季在内各时段西段地区局势安全稳定。双方同意继续保持军事和外交渠道沟通，通过对话协商尽快达成双方都能接受的解决方案。双方还同意，尽快举行下一轮军长级会谈。我认为此轮会谈成果是积极和建设性的。

(责编：王禹蘅、常红)