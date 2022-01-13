新华社北京1月13日电 特稿：缓和调适 向东寻机——2022年中东形势展望

新华社记者辛俭强

2021年，中东地区仍不太平，但安全形势总体趋缓。在百年变局和世纪疫情交织叠加下，中东各国因时而动，地区格局正在全面调整。

展望2022年，虽然中东地区一些长期热点问题仍难得到解决，但缓和基调有望延续。中东国家将主要面临抗击新冠疫情、恢复经济、维护稳定三大任务，同时在对外关系上预计将继续“向东看”，进一步加强与中国的合作。

地区关系全面调整

2021年，中东地区整体呈现矛盾缓解迹象。除也门内战仍较为激烈外，多个长期热点问题降温，出现了近十年来罕见的趋稳态势。地区各派力量向更加平衡的方向发展，有利于该地区在2022年进一步走向稳定。

——阵营对抗弱化。相较于前些年以伊朗为首的什叶派阵营与以沙特阿拉伯为首的逊尼派阵营激烈对峙的局面，2021年，阿拉伯国家与伊朗互动增多，2016年断交的沙特与伊朗围绕双边关系和地区问题举行了多轮会谈。不过，目前关系改善尚未取得实质性突破，预计这一进程在新的一年将继续受到美国对伊朗政策、伊核问题谈判进展等因素影响。就伊朗与沙特关系而言，双方消除紧张关系仍需更多努力。

——以阿和解加快。2020年，以色列同阿拉伯国家关系取得突破，与阿拉伯联合酋长国、巴林、苏丹、摩洛哥实现关系正常化。2021年，以色列同多个阿拉伯国家开展了多领域实质性合作。2022年，以阿和解进程可能加快。然而，地区大国沙特目前在与以色列关系正常化问题上坚持原有立场，其态度将对和解进程产生重要影响。

——土阿关系缓和。2021年，土耳其外交政策发生重要转变。土耳其与阿联酋、沙特、埃及等阿拉伯国家和解的举措升级。2022年，在与伊朗关系、利比亚和叙利亚等问题上，土耳其能做出多大程度的妥协和让步，对土阿关系能否进一步改善至关重要。

——海湾合作深化。2021年1月，沙特等海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）国家宣布与卡塔尔恢复外交关系，持续3年半的断交危机宣告结束。海湾地区被喻为中东“稳定之锚”，危机解除有利于海合会国家集体行动和地区稳定。2022年，海合会国家面临许多深化合作的议题，如推动经济一体化、组建联合部队等。

——叙利亚回归有望。约旦、埃及、阿联酋等越来越多阿拉伯国家2021年与叙利亚改善了关系。2022年3月，阿拉伯国家联盟（阿盟）首脑会议将在阿尔及利亚举行，届时叙利亚能否回归阿盟大家庭，值得关注。

中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王林聪指出，在当前中东地缘政治关系趋于复杂的背景下，中东国家危机感上升，纷纷重启对话、修补关系，以维护自身安全。地区国家关系的变化调整将为缓和地区对立阵营之间的紧张氛围、实现对话和解创造条件，从而给动荡的中东迈向和平稳定带来新契机、新希望。

地区问题暗流涌动

虽然2021年以来中东局势有所缓和，但地区大多数国家仍深陷多重困境，面临发展赤字、安全赤字、治理赤字等难题。在内外因素共同作用下，一些地区问题暗流涌动。

美国拜登政府延续奥巴马政府和特朗普政府在中东的战略收缩政策，干预和操控中东地区事务的意愿和能力继续下降。不过，为维护自身霸权，美国将在中东地区保持“撤而不离”的态势，给地区局势带来不确定性。

2022年，伊朗核问题仍是影响中东地区稳定的一个重要变量。过去一年来，伊核问题全面协议相关方已举行多轮美伊恢复履约谈判，虽取得一些进展，但仍未实现突破。美国是伊核问题陷入困境的始作俑者，如果美方不改变强硬立场，谈判前景难言乐观。

与此同时，其他一些地区热点问题也不容忽视。延烧多年的也门战火能否平息？苏丹政治过渡进程是否会中断？利比亚总统选举能否顺利举行？伊拉克组建新政府的谈判还将拖延多久？深陷政治和经济双重危机的黎巴嫩如何摆脱困境？巴勒斯坦与以色列会否再次爆发大规模冲突……这些问题如果找不到解决办法，有可能诱发地区层面的新矛盾、新冲突。

此外，新冠疫情给中东各国带来巨大压力，其影响涉及政治、经济、社会等方方面面，尽快实现经济复苏是一个重大挑战。如果民生得不到改善，民众不满情绪累积将加剧各国社会矛盾，甚至有可能危及地区稳定。

对华合作提质升级

近年来，中东地区国家加大对外政策调整力度，积极推动多元外交和自主外交，“向东看”已成为趋势。2022年，这一势头将会延续。

在中东国家对外合作中，中国的分量越来越重。面对疫情，中国与中东国家携手应对，树立了团结抗疫和南南合作的典范；双方在“一带一路”框架下的多个重要合作项目已经启动，正在为相关国家的经济与民生等做出实实在在的贡献。

2021年，中国就解决中东地区热点问题，提出了关于实现中东安全稳定的五点倡议、解决叙利亚问题的四点主张、落实巴以“两国方案”的三点思路，为促进中东和平稳定发挥了建设性作用。

2022年，中国和阿拉伯国家将召开首届中阿峰会，携手打造面向新时代的中阿命运共同体。上海外国语大学中东研究所名誉所长朱威烈认为，新的一年，中国与中东国家关系将迎来提质升级的重要契机，双方合作的机制、领域和内涵将进一步完善、拓展和丰富，不断增进民心相通，拓展务实合作。

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